Harvardi teadlaste soovitus: naised ja mehed peaksid sööma erinevat toitu

Naiste ja meeste erinevad toitumisvajadused on seletatud ainevahetuse tempo, reproduktiivsete funktsioonide ja kehastruktuuride erinevustega sugude vahel, kirjutab Independent. Hoolimata sellest, et mehed ja naised jagavad 95,5 protsendi ulatuses identset DNA-d, arvavad Harvardi meditsiinikooli teadlased, et soovituslik päevane kalorite hulk naistele on 2000 kalorit ja meestele 2500 kalorit.

Naistele ei sobi rafineeritud teravili

Suurtes kogustes rafineeritud teravilja, näiteks pasta, tarbimine ei ole naistele soovituslik. Harvardi meditsiinikooli soovitusel peaks süsivesikud moodustama 45-65 protsenti päevasest kalorihulgast nii naistel kui ka meestel. Siiski leidis 12 aasta vältel tehtud uuring seose rafineeritud toitude söömise ja alanenud tuju vahel. Sama uuring näitas, et naised, kelle dieedist moodustasid suure osa rafineeritud süsivesikud, kannatasid kolmandiku võrra tõenäolisemalt depressiooni käes. See seos võib olla põhjustatud veresuhkru mõjuga östrogeenile, mis võib mõjutada ka tuju.

Kuigi see teooria ei ole täielikult kinnitatud, soovitatakse pasta kõrvale süüa juurvilju ja köögivilju, sest kiudained teeb kahjutuks keha reageeringu glükoosile.

Naistel soovitatakse madala kaltsiumitaseme tõttu süüa juustu

Seevastu võivad naised madalam kaltsiumitaseme tõttu kehas nautida juustu. Naised vajavad rohkem kaltsiumit, et vältida luude hõrenemist, kuna naiste luutihedus on keskmiselt väiksem kui meestel ja nad kaotavad luumassi kiiremini. Menopaus tähendab östrogeeni kadu. Östrogeen aga toetab samuti tugevaid ja terveid luid. Seega peaksid naised tarbima päevas 700 mg kaltsiumit ning peale menopausi võiks kogust suurendada 1200 milligrammini päevas, et korvata östrogeeni puudust. Enne menopausi peaksid naised jälgima oma rauavajadust, sest see alaneb iga menstruatsiooniga.

Mehed võiks süüa rohkem tumedat šokolaadi

Mehed võivad olla õnnelikud selle üle, et neil võib olla kasu šokolaadi söömisest. See parandab nende verekvaliteeti. 2012. aastal korraldatud Aberdeeni ülikooli uuring leidis, et tumeda šokolaadi söömine parandab verekvaliteeti ning meestele on mõju isegi tugevam. Peale vähemalt 70-protsendilise kakaosisaldusega šokolaadi söömist paranes vereliistakute tegevus. Vereliistakud hüübivad verd ja nende edukam toimimine vähendab insuldiriski.

Meestel oleks ka kasulik tarbida rohkem tsinki, mida leidub valgurikastes toitudes nagu koorikloomad, seemned, pähklid ja austrid. Mehed vajavad 9,5 mg tsinki päevas, võrreldes naiste 7-grammise vajadusega. See mineraal panustab tervislikku spermatootmisesse, toetab immuunsussüsteemi ja rakutegevust.

Naistele on soovituslik tarbida vähem alkoholi

Alkoholitarbimises on samuti meestele ja naistele erinevad soovitused. Harvardi meditsiinikool soovitab südameataki vältimiseks mõlemal sool alkoholitarbimist vähendada, kuid eriti on see soovituslik naistele. Isegi madalad kogused tõstavad rinnavähi riski. See tähendab seda, et kui meestele oleks soovituslik päevane kogus üks kuni kaks jooki päevas, oleks naistele kasulik tarbida vaid pool sellest kogusest.

Erinevused sõltuvad lihasmassist

Harvardi meditsiinikooli sõnul põhinevad meestele ja naistele suunatud erinevad toitumisalased nõuanded erinevustel sugudes ja on suuresti sõltuvad keskmistest kehamõõtudest. Kui tavaliselt on meeste lihasmass 30-40 protsenti suurem kui naistel, siis on kasulik meeles pidada, et see ei ole universaalne tõde ja need soovitused ei sobi kõigi jaoks.

Tasakaalustatud dieet, mis pakatab mineraalidest ja vitamiinidest, on põhiline tervise hoidja, kuid sugude vahelistest peenematest toitumiserinevustest on kasulik teadlik olla, kui soovid kinni pidada tervislikust ja aktiivsest elustiilist.