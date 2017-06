Teadlased töötasid välja ravimi, mis teeb naha pruuniks

13. juunil avaldatud uuringus esitleti ravimit, mis petab naha ära nii, et see hakkab tootma pruuni pigmenti, melaniini, leiti testides nahaproovide ja hiirtega, kirjutab BBC News.

Tõendid näitavad, et ravim töötab isegi punapeadel, kes tavaliselt päikese käes ainult ära põlevad ega lähe pruuniks.

Haigla uurimismeeskond loodab, et nende avastus võib ennetada nahavähki ja isegi aeglustada vananemise märke nahal.

UV-valgus teeb naha pruuniks seda kahjustades. Kiirgus annab tõuke keemilistele reaktsioonidele nahas, mis lõpuks viib melaniini pigmendi moodustumiseni, mis on naha loomulik päikesekaitse.

Ravimit nahale määrides on võimalik jätta vahele naha kahjustamine ja anda tõuge melaniini moodustamiseks. Üks uuringu läbiviijatest, dr David Fisher ütles BBC uudistele, et kehas moodustatakse ilma UV-kiirguseta tõeline melaniin ning ravimil on ka potentsiaalne pruunistav toime.

Selline ravim on märgatavalt erinev lahendus võltspäevitusest, mis n-ö värvib nahka ilma melaniinilt saadud kaitseta või päevitamisest, mis paljastab naha UV-valgusele. Samuti on see teistsugune tablettidest, mis väidetavalt ergutavad melaniini tootmist, kuid vajavad siiski UV-kiirgust.

Kuid meeskond ei ole huvitatud uue kosmeetikatoote tegemisest, vaid naha UV-kiirguse ja vähi eest kaitsmisest. Tume pigment on seostatud kõikide nahavärvi vormide riski langusega. Ravim oleks suur saavutus nahavähiga võitlemisel, mis on kõige levinum vähi tüüp, kuid selle ravimisel pole tehtud erilisi edusamme.

Lõpuks tahavad teadlased kombineerida ravimi päikesekreemiga, et pakkuda võimalikult suurt kaitset päikesekiirguse eest.

Dr David Fisher arvab, et absoluutselt kõik inimesed peaksid kasutama päikesekreemi, kuid selle puudus on naha valgeks jäämine.

Ravim töötab viisil, mis võimaldab ka punapeadel päevitada, sest geneetiline mutatsioon, mis põhjustab punaseid juukseid ja heledat nahka, ei lase toimuda normaalsel protsessil, kus UV-kiirgus paneb tekkima tumeda melaniinini.

Veel ei ole teada, kas ravimil võib olla tahtmatu mõju ka kuulsusrikkale punasele juuksevärvile, kuid arvatakse, et juuksejuur on liiga sügaval nahas, et ravim sinna pääseks.

Pole oluline, kas oled blond, brünett või punapea, sest ravim ei ole veel kaubanduslikuks kasutamiseks saadaval. Kuigi siiani ei ole probleemidest märku olnud, soovivad teadlased veel ravimi turvalisust testida.

Ravimi nimi on hetkel inglise keeles SIK-inhibitor ja uuringuraportit võib lugeda ajakirjast Cell Reports.