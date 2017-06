12 põhjust, miks sa tegelikult väsinud oled

Eksperdid ja arstid on toonud välja erinevad halvad harjumused, mis sind kurnavad ja annavad lihtsaid elustiili nippe, kuidas ennast jälle krapsakana tunda, kirjutab Travelandleisure.

Jätad trenni vahele, kui oled väsinud

Energia säästmiseks trennist loobumine töötab tegelikult hoopis vastupidiselt. Georgia ülikoolis viidi läbi uuring istuva eluviisiga, kuid üleüldiselt tervete täiskasvanutega, kes hakkasid trenni tegema 20 minutit kolm korda nädalas. Peale kuut nädalat tundsid nad ennast vähem väsinuna ja energilisemana. Regulaarne treening suurendab tugevust ja vastupidavust, aitab sinu südame- ja veresoonkonnal tõhusamalt töötada ja kannab hapnikku ja toitaineid keha kudedesse. Järgmine kord, kui tunned kiusatust diivanile vajuda, mine hoopis väiksele jalutuskäigule ja sa ei kahetse seda.

Sa ei joo piisavalt vett

Isegi kaheprotsendine vedelikupuudus võtab lõivu energia tasemelt. Dehüdratsioon alandab veremahtu ja teeb vere paksemaks. See paneb südamele suurema koormuse ja seeläbi jõuavad hapnik ja toitained aeglasemalt lihastesse ja organitesse.

Sa ei tarbi piisavalt rauda

Rauapuudus teeb uimaseks, ärritunuks, nõrgaks ja keskendusvõimetuks. See väsitab, sest rakkudesse jõuab vähem hapnikku. Vähenda aneemiariski ja tarbi rauast pakatavaid toite nagu veiseliha, kidney oad, tofu, munad, tumerohelised köögiviljad, pähklid, maapähklivõi ja kombineeri neid kõrge C-vitamiinisisaldusega toitudega, sest c-vitamiini aitab raual imenduda.

Oled nädalavahetuseti kaua üleval

Laupäeval hiliste öötundideni üleval olemine ja pühapäeval hilja ärkamine muudab pühapäeva õhtul magamaminemise raskeks ja viib unepuuduseni esmaspäeval. See ei tähenda, et peaksid sotsiaalelust loobuma, kuid proovi pühapäeva hommikul ärgata oma tavalisel ajal. Hiljem võid aga väsimuse korral uinaku teha. 20-minutiline uinak taastab keha ilma, et vajuksid sügavasse unne, sest sügavast unest ärkamine võib muuta veelgi väsinumaks.

Oled perfektsionist

Püüad olla täiuslik, kuid, oleme ausad, see on võimatu. See paneb sind töötama palju kõvemini ja kauem kui vajalik. Seades nii ebareaalseid eesmärke, et neid on liiga raske või lausa võimatu täita, ei ole sa kunagi endaga rahul. Psühhiaatrid soovitavad seada enda projektidele ajalimiit ja sellest kinni pidada. Varsti märkad, et täiendav aeg, mida varem kulutasid, ei parandanud tegelikult sinu tööd.

Teed sääsest elevandi

Kardad, et su ülemus vallandab sind, kui ta tahab sinuga ootamatult rääkida? Või ei julge rattaga sõita, sest muretsed, et satud õnnetusse? Siis oled süüdi nn katastrofeerimises, ehk ootad alati kõike halvemat võimalikku lahendust. Selline ärevus väsitab vaimselt. Nii et järgmine kord, kui tabad end sellistelt mõtetelt, küsi endalt, kui tõenäoline on, et halvim tõesti juhtub. Väljas olemine, treenimine, mediteerimine või oma murede jagamine sõbraga aitab paremini toime tulla ja saada realistlikumaks.

Jätad hommikusöögi vahele

Toit hoiab keha töös ja magades kasutame vere pumpamiseks ja hapniku edasikandmiseks rakkudes õhtusöögist saadus energiat. Hommikul ärgates turguta end hommikusöögiga või muutud uimaseks. Hommikusöök võiks sisaldada täisteratoite, valke ja tervislikke rasvu. Hea kombinatsioon on näiteks kaerahelbepuder valgulisandi ja maapähklivõiga või munad ja kaks viilu täistera leiba kreeka jogurtiga.