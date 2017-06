Video: kuidas silmatilku õigesti kasutada?

Kui silmad on ärritunud, kipitavad ja punetavad, võib olla probleem silmade kuivusega. Samamoodi ka silmade liigne vesisus on sageli tingitud kuiva silma sündroomist. Sel juhul on abiks silmatilgad.

«Tänapäeva elukeskkond soodustab kuiva silma teket,» selgitas Apotheka proviisor Merle Niglas, «konditsioneerid, ventilatsioon ja kuiv õhk, pidev ja pikaaegne telefoni ja arvutiekraani vaatamine, kontaktläätsede kandmine, suitsetamine ja allergiad.»

Kuid mitte ainult: «Teinekord on põhjused haigustes, mida inimene põeb ja ravimites, mida ta tarvitab. Erinevate põhjuste summana võib kuiva silma sündroom ka korduvalt esineda ja inimese elukvaliteeti häirida.»

Leevendusi nii silmadele kui laugudele

Samas on seda tema sõnul lihtne ära hoida: alustades näiteks kunstpisarate ehk niisutavate silmatilkade kasutamist, vajadusel võib kasutada ka silmageele või lausa salve. Raskematel juhtudel peaks kindlasti pöörduma arsti poole.

Ka silmalaul on omaette hügieen, kus lau serva põletiku puhul saab abi spetsiaalsest toodetest nagu geel ja puhastusvahendid.

«Väga mugav on kasutada silmaspreid, mida saab pihustada kinnistele silmadele, see on hügieeniline kõikidele pere liikmetele,» soovitab proviisor.

Nõuanded, mida tasub silmatilkade puhul tähele panna: