Uuring: raseduseaegne palavik seostub lapse autismiga

Columbia ülikooli teadlased tõid välja, et lapseootel naistel, kelle kehatemperatuur oli kõrgem kui 37,22 kraadi, oli see tõenäosus 40 protsenti suurem kui naistel, kel raseduse ajal palavikku polnud, kirjutab Global News.

Mitu korda esinenud palavik, seda eriti teisel trimestril ja pärast seda, tõstis seda riski veelgi.

See ei tähenda, et kõik, kellel on raseduse ajal palavik, saaksid autismispektri häirega lapse, aga risk on olemas, rääkis dr Mady Hornig Columbia ülikoolist. Ta lisas, et tegemist võib olla üks viis, kuidas suureneb risk autismispektri häirega lapse saamiseks.

Hornig selgitas, et teise trimestri ajal toimuvad arengud loote ajus, mistõttu võib nende hinnangul peituda seos selles.

Ka varasemalt on leitud seoseid palaviku ja autismispektri häirete vahel. Sellest teadustööst tuli aga esmakordselt välja, et mida rohkem palaviku esinemise juhtumeid ema kogeb, seda suurem on tõenäosus selleks diagnoosiks.

Teadlane lisas, et see teadmine ühendab meditsiinikogukonda ja aitab ehk leida lahendust, kuidas ennetada lapsel autismispektrihäire tekkimist.

Uuringuandmed tuginevad teadustööle Norwegian Mother and Child Cohort study, kus jälgiti enam kui 95 700 naist ja nende last aastatel 1999 kuni 2009.

Uuringus ei jälgitud, mis põhjustab rasedatel palavikku.

Autismispektrihäireid ei diagnoosita vere- või bioloogiliste testidega. See diagnoos pannakse käitumise hindamise pealt.

Uuring avaldati ajakirjas Molecular Psychiatry.