Sportlik naine tõvele alla ei vannu

Lea Vitsut on Kundast pärit 54-aastane naine, lapsepõlvest saadik spordiga tegelenud ja endises spordiinternaatkoolis (TSIK) käinud. «11-aastaselt läksin sinna, olin alles laps, kui hakkasin kergejõustikuga tegelema». Eriti meeldis Leale seitsmevõistlus –kaugushüpe ja tõkkejooks, kuulitõuge oli ta nõrgim külg.

«Pärast kooli lõppu 18-aastaselt läksin trammijuhi kursustele ja hakkasin tööle, olin ka spordimetoodik, siis töötasin ligi 20 aastat raamatupidajana,» räägib habras naine oma eluloost. Koduseks jäi ta pärast elukaaslase surma neli aastat tagasi, mis mõjus talle väga raskelt.

-Seisund läheb aina raskemaks

«Sellesse haigusesse ei nakatuta, see tuleb ise. Ma lihtsalt ei saanud enam joosta, koperdasin iga kord parema labajala taha. 2006. aastal läksin arsti juurde, alguses arvati, et olen simulant, või öeldi, et vaata passi. Kaks aastat hiljem sain lõpuks diagnoosi: sclerosis multiplex. Ma tõesti ei teadnudki, et selline haigus on olemas!».

Sclerosis multiplex (SM) ehk hulgiskleroos on pea- ja seljaajuhaigus, mida Eestis põeb ligikaudu 1500 inimest. Lääne-Tallinna keskhaigla neuroloogi Katrin Gross-Paju sõnul põhjustab SMi autoimmuunne põletik. «See tähendab, et inimese enda immuunsüsteemi rakud muudavad oma käitumist ning piltlikult öeldes hakkavad kesknärvisüsteemi rakke organismile ohtlikuks pidama ja ründama,» seletab arst.

«Sellest ajast on palju halvemaks läinud, alguses ei saanud ainult joosta, nüüd ei saa käia ja ka kõne on konarlik. Raamatupidajal, nagu ma siis olin, ei olnud vaja palju juttu ajada, aga ongi parem, kui olen rohkem vait,» viskab Lea nalja. Ta on juba kolm aastat 100 protsenti töövõimetu.

Lihased lähevad haigel muudkui nõrgemaks, ei jaksa tõsta ei jalga, ei kätt. Iga päev kasutab naine igaks sammuks rulaatorit. Kõige raskem töö on koristamine: «Poeg aitab tolmuimejaga puhastada ja käib minu eest poes, söögi saan ise tehtud. Käsitööd ei saa teha, sest parem pool on täiesti nõrk, sõrmed ei hoia heegelnõela ega kahvlit».

Nüüd vaatab ta televiisorit ja loeb, osa päevast treenib lihaseid. Tal on kodus sisse seatud väike jõusaal, et käsi-jalgu treenida: siseratas, tasakaalupadi, pall, sammutreeninguseade, massaažirull – neid kasutab iga päev. «Näen ise vaeva, ei looda ainult teiste peale,» on Lea häälest kuulda võitlejat, «kindlasti lükkab trenn sümptomeid edasi».

SMi sümptomid süvenevad järjest. «Alul on koordinatsiooniga probleemid, siis kõnniga, edasi tuleb ratastool ja siis oled voodihaige.» Aiatöid ei saa Lea üldse teha, selleks tuleb ema appi.

-Lootust annab ravi Moskvas

Alla pole Lea aga andnud: plaan on minna Moskvasse ravile, vereloome tüvirakkude protseduurile, mida tehakse Eestis ainult vähihaigetele.

Garantiid sealt ei anta, aga mõni on ratastoolist püsti tõusnud. «Mulle on see lihtsam keeleliselt ja rahaliselt ka odavam,» seletab Lea valikut, mida nimetab oma lootuskiireks.

Doktor Gross-Paju kommenteerib, et SMi korral kasutatakse tüvirakkude siirdamist 25 aastat, aga rakusiirdajad on keskendunud siiski vaid ühele haiguse vormile.