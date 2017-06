Regulaarne magamine tagab töös edu

Sama tähtis, kui piisavalt magada, on magada regulaarsetel aegadel, leidsid Birminghami naistehaigla teadlased, kirjutab Independent.

Uuring mõõtis 61 Harvardi tudengi une- ja ööpäevarütme. Tudengitel paluti pidada 30 päeva jooksul unepäevikuid ning hiljem võrreldi neid andmeid osalejate akadeemilise suutlikkusega.

Tudengitel, kellel oli kõige korrapäratum unegraafik, oli madalam keskmine hinne kui teistel. Lisaks selle leidsid uurijad, et õppuritel, kes läksid iga päev samal ajal voodisse, oli hommikul kergem ärgata ning nad jäid õhtul ka kiiremini magama.

Põhjus, miks ebaregulaarsetel magajatel on raske uinuda, on ebaregulaarses melatoniini vabastamises kehas. Melatoniin on hormoon, mis paneb meid tahtma magama jääda.

Huvitav oli tõsiasi, et tudengid magasid kõik umbes sama arvu tunde, kuid nende ööpäevarütmid varieerusid.

Uuringu juhataja dr Andrew J. K. Phillips kommenteeris, et ühel ja samal ajal magama minemine ja ärkamine on sama tähtis kui unetundide arv, viitavad tulemused.

Teadlased leidsid, et ebaregulaarse unegraafikuga tudengitel oli keha sisemine kell nihkunud kolme tunni võrra edasi ning seetõttu oli häiritud nende suutlikkus õppetööga tegeleda.