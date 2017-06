Üheksa hommikust tegevust, mille eest tänad ennast terve päeva jooksul

Kuigi ei ole võimalik kõiki hommikusi ebaõnnestumisi ette ennustada, on siiski mõned asjad, mida saad teha, et muuta oma hommikud sellisteks, mis annavad energiat terveks päevaks, kirjutab nbcnews.

1. Tee plaan

Üks kasulikemaid asju, mida saad heaks päeva alguseks teha, võiks juhtuda hoopis eelmisel päeval. Sinu plaan homseks ei pea sisaldama täpset ajagraafikut, kuid võiksid panna kirja peamised eesmärgid, mida plaanid järgmisel päeval saavutada ning kuidas plaanid veeta päeva esimesi tunde.

Pane valmis järgmise päeva riided ja ole kindel, et sul on olemas kõik koostisosad tervislikuks hommikusöögiks. Plaani tegemine aitab planeerida väikseid asju, mis võiksid muidu sinu aega kulutada ja väsitada sind otsustamisega. Harjumused, mis aitavad sul uksest välja minna ilma, et peaksid tundma stressi väikeste asjade üle otsustamise pärast, aitavad sul ülejäänud päeva jooksul võtta vastu olulisemaid otsuseid.

2. Ärka kohe üles

Võib tunduda, et kui annad endale veel paar minutit magamiseks, kuulad enda keha. Pikemas plaanis võid endale nii hoopis kahju teha. Seetõttu, et sel kümnel lisaminutil, mil veel magusat und naudid, kipub olema madala kvaliteediga kerge uni.

Igal päev samal ajal magama minemine ja ärkamine on üks parimaid viise, kuidas hoida oma ööpäevarütmi toimimas. Keha sisemine kell ehk ööpäevarütm mängib olulist rolli ainevahetuse ja energiataseme reguleerimises. Seega on stabiilsel unegraafikul võtmeroll selles, et tunneksid ennast energilise ja puhanuna hommikul.

3. Joo vett

Lisa sidrunit, jääd, kurki või joo lihtsalt puhast vett. Öö jooksul tekib meil vedelikupuudus ning hommikune klaas vett aitab su kehal ennast jälle koguda. Kuna keha tugineb seedeprotsessi töös just veele, siis klaasike esimese asjana päevas annab su ainevahetusele mõnusa tõuke.

4. Mediteeri

Oma aju maha rahustamine on auväärselt vana viis, kuidas olla loomingulisem, tunnetuslikum ja endaga paremas kontaktis. Mediteerimise eesmärgil võib proovida ka päeviku pidamist või värvimist. Sarnaselt mediteerimisele mõjuvad need tegevused rahustavalt ja aeglustavalt, panevad sind paremini keskenduma ja inspireerivad mõtlema loomingulisemalt.

5. Tee trenni

Võta ennast kokku, pane end higistama ja see tasub ära. Treening vabastab endorfiine, kemikaale ajus, mis mis aitavad vähendada valu, stressi ja ebamugavust ning parandada enesetunnet. Hommikune jooks või joogatund annab su kehale loomulikul viisil parema meeleolu ja energiasööstu.

6. Mine välja päikese kätte

Tahad hommikust trenni enda jaoks veel raskemaks teha - tee seda õues päikese käes. Hommikul esimese asjana päikesevalgust saades, annad kehale signaali, et tuleb ärgata. Terve rida uurimusi näitavad, et valgus on see, mis lõpetab kehas melatoniini, unehormooni, tootmise. Samuti on välja selgitatud, et vähene päikesevalgus võib põhjustada tujuprobleeme.

Meie kliimas, kus päikesevalgust peab tikutulega taga ajama, tulevad kasuks uuringud, kus päikesevalguse asemel on kasutatud kunstlikku valgust. Kindlalt ajastatud valguseteraapia (kunstvalgusega) võib anda keha sisemisele kellale samu hüvesid mis päikesevalgus. Siiski peab mainima, et igasugusel kunstlikul valgusel sellist mõju ei ole ja ohutut ja tõhusat valguseteraapia tegemist peaks arutama arstiga.

7. Joo kohvi - kodus

Kui tass kohvi või teed aitab sul hommikut alustada, siis naudi seda täie õigusega. Kuigi suurel kohvijoomisel on halb maine, siis on palju uuringuid, mis näitavad, et mõõdukas koguses kofeiini tarbimine on siiski kasulik. Lisaks, tehes kohvi kodus võid luua endale nauditava hommikuse rituaali ja säästa kõvasti raha.

8. Söö hommikusööki

Toidud, kust keha saab energiat, on üks paremaid viise, kuidas hommikut alustada. Ainevahetus töötab hommikul paremini, mis tähendab, et keha suudab paremini kaloreid energiaks muuta. Uuringud on näidanud, et hommikusöögi vahelejätmine ja hiljem päeva jooksul rohkem söömine on seotud ülesöömise, suurema kaalutõusu ja kõrgema kolesterooliga.

Soovitatav on süüa vähemalt kahe tunni jooksul pärast ärkamist, lisada hommikueinesse valku ja tervislikke süsivesikuid, nagu puuviljad või täisteratooted, ning vältida liigset suhkrut.

9. Veeda rohkem aega oma pere ja sõpradega

Mine koos sõbraga jooksma või võta aega ja söö hommikust koos perega. Kõndides tööle, helista kellelegi, kes paneb sind naeratama. Olles koos inimestega, keda armastad, võib anda korraliku tõuke tujule ja energiatasemele. Samal ajal pea meeles, et stressirikkad olukorrad pere ja sõpradega teevad vastupidist ja võivad kiiresti alandada tuju ja töö viljakust.