Kuidas tunda end 30 minutiga kõhnemana?

Uuringus osales 60 naissoost tudengit, kel esines oma kehakuvandiga (body image) seotud ebakindlust, kirjutab TIME. Osalejad pidid kas 30 minutit jalgrattaga sõitma või 30 minutit istuma ja lugema.

Pärast eksperimenti andsid trenni teinud tudengid teada, et nende arvamus oma kehakuvandist on oluliselt paranenud. Seda võrreldes uurimisrühmaga, kus tegeldi lugemisega. Mõju oli tajutav ka veel 20 minutit hiljem, kui naised laborist koju saadeti. Nii arvavad teadlased, et mõju võib kesta kauem kui treening.

Teadustöö autor Kathleen Martin Ginis Briti Columbia ülikoolist tõdes, et mõju võib kesta isegi kauem kui 20 minutit, aga keegi pole seda seni uurinud. Ta lisas, et tõeline väljakutse seisis naistel tegelikult ees siis, kui nad teaduslaborist välja astusid. «Kes teab, mida meedias nähtud pildid võivad teha või mida teised inimesed võivad öelda, et muuta inimeste arusaama endast,» rääkis Ginis.

On levinud teadmine, et trenn tekitab endorfiinide vabanemise, mis võib muuta inimesed õnnelikuks. Nii pidasid teadlased esialgu seda ka põhjuseks, miks osalejate arvamus oma kehakuvandist paranes. Pärast küsimusi tuju, enesekindluse ja enda nägemise kohta selgus aga, et naised pidasidki ennast pärast trenni kõhnemateks ja tugevamateks, olenemata nende tujust või enesekindlusest.

«Naiste nägemus nende jõust ja keharasvast muutus treeningu ajal ning statistiliselt on näha, et need põhjustasid muutuseid kehakuvandis,» ütles Ginis. Ta tõdes, et kõigil on selliseid päevi, kus ei tunta end oma kehas hästi. «Meie uuring näitas, et üks viis end paremini tunda, on liigutada,» lisas teadlane.

Uuring avaldati ajakirjas Psychology of Sport and Exercise.