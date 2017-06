Varakult avastatud rinnavähk on ravitav!

Sõeluuring on ennetav uuring, mis on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta naistele emakakaela- või rinnavähi varaseks avastamiseks. Eestis kutsutakse rinnavähi sõeluuringule naisi vanuses 50-62 iga kahe aasta järel. Kui oled sündinud aastal 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965 või 1967, palun tule ja osale 2017. aasta jooksul rinnavähi sõeluuringus. Kõigi ravikindlustatud naiste uuringu eest tasub haigekassa.

Miks on vajalik osaleda rinnavähi sõeluuringus?

Enamasti pöördutakse arsti juurde rinnavähi kahtlusega siis, kui rinnas avastatakse n-ö tükk. Lisaks sellele tasub olla tähelepanelik ka teiste ohumärkide suhtes, nagu muutunud rinnakuju, laikude teke, rinnanibu sissetõmme, eritis rinnanibust, või kaenlaaluste lümfisõlmede suurenemine. Selliste märkide ilmnemisel tuleb kindlasti arsti poole pöörduda.

Rinnavähki on võimalik avastada enne, kui kasvaja on endast märku andnud ja organismis levima hakanud. Sõeluuringute käigus kasutatav rinnanäärme radioloogiline uuring ehk mammograafia on selleks üks võimalus.

Rinnavähi varajane avastamine on ülioluline, kuna võimaldab alustada ravi õigeaegselt. Varakult avastatud rinnavähk on paremini ravitav, võimaldades vajadusel kasutada rinda säästvaid ravi- ja operatsioonimeetodeid.

Kuidas mammograafia toimub?

Mammograafiauuring tähendab, et rindadest tehakse röntgenülesvõtted. Väikese kiirgusdoosiga mammograafia on tervisele ohutu.Uuringul osaleja juhatatakse aparaadi juurde, kus uuringut läbi viiv radioloog asetab rinnad kordamööda kahe lameda plaadi vahele ja teeb pildid kummastki rinnast. Uuring võib küll veidi ebamugav tunduda, kuid ei tohiks olla valus. Kui see aga siiski valus on, tuleb sellest õele või arstile teada anda. Ülesvõtte tegemise ajal on äärmiselt oluline püsida paigal, see tagab pildi parema kvaliteedi. Tehtud röntgenülesvõtteid hindavad kaks erinevat radioloogi, et veenduda tulemustes ja tagada sõeluuringu kvaliteet.

Uuringupäeval soovitame valitud raviasutusse veidi varem kohale minna. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument. Uuringul tuleb end vööni lahti riietada, seega valige rõivastus, mis on mugav. Sel päeval ei ole hea kasutada deodoranti, kehapuudrit ega kehakreemi, sest need võivad mõjutada röntgenipildi kvaliteeti. Naised, kelle menstruaaltsükkel muudab rinnad tundlikuks, võiksid minna uuringule tsükli 5.-15. päeval, sest siis on rinnad vähem hellad.

Kuhu osalemiseks pöörduda?

Naistele, kelle sünniaasta on käesoleval aastal sõeluuringule kutsutavate seas, saadab Vähi Sõeluuringute Register nimelise kutse. Et kutse saadetakse rahvastikuregistris olevale postiaadressile, siis ei pruugi need inimesed, kelle tegelik elukoht ei ühti rahvastikuregistris oleva postiaadressiga, kutset kätte saada. Seetõttu on äärmiselt oluline oma andmeid riigiportaalis eesti.ee aeg-ajalt kontrollida. Koos paberkutsega saadetakase ka elektroonne kutse naise E-Tervise patsiendiportaali saatekirjade lahtrisse. Kutse saamise järel tuleks leida kutsel toodud tervishoiuasutuste hulgast endale sobivaim ja end uuringule registreerida. Rinnavähi sõeluuringul on võimalik osaleda ka mööda Eestit liikuvates mammograafiabussides, mille liikumisgraafikud on samuti kutsel ära toodud.

Uuringutulemused tehakse teatavaks paari päeva jooksul. Vastavalt kokkuleppele edastatakse kirjalik vastus kas e-posti teel või paberkandjal soovitud aadressile. Mõnikord võib juhtuda, et naine kutsutakse kordusuuringule. See ei tähenda automaatselt rinnavähki. Enamasti soovitakse vaid veenduda esmase uuringutulemuse täpsuses.

Ära jää kutset ootama!

Uuringul osalemiseks ei pea kutset ootama jääma. Kui Teie sünniaasta on tänavuste kutsesaajate nimekirjas, tuleb lihtsalt helistada endale kõige sobivamasse tervishoiuasutusse. Registreerumisel kontrollitakse teie sünniaastat ja ravikindlustuse kehtivust. Uuringule minnes võtke kindlasti kaasa isikut tõendav dokument!

Rinnavähi sõeluuringule saab registreerida telefoni teel.