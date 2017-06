Põhjalik ülevaade: kas tunned mürgiseid taimi?

Kuigi ei ole võimalik tõmmata selget piiri ravimi ja mürgi vahel, on küsimus alati kogustes. Mürgiseid taimi tasub osata ära tunda, vältida nendega kokkupuudet ning teavitada teisi. Eriti oluline on taimede mürgisusest ja söödavusest või mittesöödavusest teavitada lapsi.

Harilik mürgiputk (C. virosa)

Harilik mürgiputk / Wikimedia Commons

Õõnsa palja varre ja läikivate lehtedega mitmeaastane rohttaim, mille valged õied avanevad juulis ja augustis. Kogu taim sisaldab väga mürgiseid aineid tsikutoksiini ja tsikutooli, eriti taime lihakas risoom. Iga taimeosa söömine võib lõppeda surmaga. Esmalt tekib tugev janu, keele halvatus, seejärel tugevad krambid ning nägemise halvenemine. Mõni tund peale taime söömist järgneb surm. Mürgikahtlusel tuleb kannatanu viivitamatult haiglasse toimetada. Esmaabina tuleb esile kutsuda oksendamine, hingamise seiskumise puhul teha suust suhu hingamist.

Täpiline surmaputk (Conium maculatum)

Täpiline surmaputk / Wikimedia Commons

Õõnsa varrega kuni kahe meetri kõrguseks kasvav kaheaastane prahipaikade rohttaim. Varre alumine osa on kaetud väikeste punakaspruunide laikude või täppidega ning taim lõhnab ebameeldivalt. Õitseb juunist augustini. Kogu taim on mürgine, eriti seemned. Mürgistusnähud on külmatunne, värisemine, kõrvetus- ja kuivustunne suus, nahasügelus, iiveldus, oksendamine, südamepekslemine, halvatus ja hingamishäired. Surm võib saabuda hingamislihaste halvatuse tõttu. Mürgistusnähtude korral tuleb viivitamatult haiglasse pöörduda.

Koeraputk (Aethusa cynapium)

Koeraputk / Wikimedia Commons

Sarnaneb välimuselt peterselliga, kuid puudub petersellile iseloomulik lõhn. Õitseb juulist septembrini. Mürgistusnähtudeks on hingamis- ja nägemishäired, valud, nõrkus ja oksendamine. Mürgistuskahtlusega tuleb viivitamatult arsti poole pöörduda. Hingamise seiskumisel tuleb esmaabiks teha kunstlikku hingamist.

Hiid karuputk (H. mantegazzianum)

Hiid-karuputk / Wikimedia Commons

Üle meetrikõrguseks kasvavad putked tõmbavad tähelepanu. Taim sisaldab furokumariine, mis tekitavad raskesti paranevaid nahakahjustusi isegi põgusal kokkupuutel ja eriti päiksepaistelise ilmaga. Taimega kokkupuutunu peab kiiresti eemaldama saastnud riided, pesema end voolava vee all ja vajadusel pöörduma arsti poole.

Sinine käoking (Aconitum napellus)

Sinine köoking / Wikimedia Commons

Väga mürgine Eestisse sissetoodud taim, mille kõik osad on mürgised, eriti risoom, mis sisaldab surmavalt mürgist alkaloidi akonitiini. Juba taime murdmine võib põhjustada mürgistuse, sest selle mahl tungib läbi naha, tekitades lööbe. Mürgistussümptomid on tuimustunne suus ja kurgus, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus, millele võib järgneda südame- ja hingamislihaste halvatus. Esmaabiks tuleb kannatanule anda aktiivsütt, hoida ta soojas ja toimetada kiiresti arsti juurde.

Harilik maikelluke (Convallaria majalis) ehk piibeleht

Harilik maikelluke / Wikimedia Commons

Kaunid valged õied ja oranžid viljad sisaldavad mürgiseid glükosiide ja taime iga osa söömine tekitab iiveldust, oksendamist, peapööritust, pulsi kiirenemist ja teadvusekadu. Taime lehed sarnanevad karulaugule, kuid puudub karulaugule omane tugev küüslaugu lõhn. Kannatanu vajab kiiret arstiabi.

Harilik näsiniin (Daphne mezereum)

Harilik näsiniin / Wikimedia Commons

Harilik näsiniin on kuni 1,5 meetri kõrguseks kasvav looduskaitse alla võetud heitleheline põõsas, roosakaspunased õied puhkevad juba aprillis enne lehtimist. Küpsed marjad on korallpunased. Kogu taim sisaldab mõruaineid meseriini ja dafniini, mis ärritavad nahka. Viljade söömisel tekib põletus suus ja kurgus, iiveldus, verine okse ja väljaheide, hingamishäired ja nõrkus, lõpuks kaob teadvus. Tõsise mürgistuse võib saada juba mõne vilja söömisest. Vajalik on kiire arstiabi.