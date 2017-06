Miks mõnel lähevad juba noorelt juuksed halliks?

Juuksed lähevad halliks, sest rakud, mida nimetatakse melanotsüütideks, saavad kahjustada haiguse või keskkonnamõju tõttu või on asi lihtsalt inimese vanuses, kirjutab The New York Times. Melanotsüüdid toodavad melaniini, mis annab juustele värvuse.

Kõigil inimestel on elu jooksul mõned hallid juuksekarvad, kuid rohkem kipub neid tekkima 40-50ndates eluaastates, kui toimuvad erinevad muutused, näiteks seoses geenide või sooliste iseärasustega, rääkis dr James Kirkland USA Mayo kliinikust.

Tumedanahaliste inimeste juuksed lähevad halliks hiljem kui heleda nahavärviga inimestel. Aasialased jäävad sinna vahepeale. Naised lähevad üldiselt hiljem peast halliks kui mehed. Juuste halliks minemise määravad peamiselt geenid, seega kui üks su vanematest läks varases eas halliks, on ka sul suurem tõenäosus nooremana peast halliks minna.

Suitsetaminegi võib kiirendada juuste värvimuutusi. Kui juuksed lähevad noores eas halliks, siis võib see olla märk autoimmuunsusest, kilpnäärmega seotud probleemist või südamehaigusest. Dr Kirkland lisas, et kui inimesel juba on südamehaigus, siis halliks minevad juuksed võivad olla märk veelgi tõsisemast südamehaigusest.

Ka osal II maailmasõja ajal koonduslaagris olnud inimestest läksid juuksed halliks, rääkis dr Wilma Bergfeld USA Clevelandi kliinikust. Ta uuris nende juuste eripärasid. Arsti sõnul oleneb juuste halliks muutmine pigmenti tootva raku tervisest.

Dr Bergfeld tõdes, et ta ei tea kedagi, kelle juuksed oleksid läinud halliks toitumise või treeningu tõttu. Enamik juukseid kahjustavaid tegevusi, näiteks järsk kaalukaotus või keemiaravi, võivad põhjustada pigem juuste väljalangemist kui nende värvi muutumist, selgitas arst. Ta lisas, et kahjuks pole seni leitud ravimeid, mis suudaksid taastata edukalt juuste värvi.

Praegu puuduvad tõendid, kas krooniline stress muudab juuksed halliks või mitte. Dr Kirkland sõnas, et tema hinnangul võib stress seda küll teha, kuid see on pigem tema arvamus, mitte tõenditel põhinev seisukoht.