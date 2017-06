Vanemana isaks saanud mehel sünnib tõenäolisemalt veider poeg

See ei olnud aga halb, sest need lapsed olid targemad, suutsid paremini keskenduda ja ei pidanud niivõrd oluliseks teiste sekka sobimist, selgus värskest «Veidrike indeksist» («Geek Index»), mille töötasid välja King's College Londoni teadlased, kirjutab BBC.

Emaks saamise vanusel ei olnud sellele aspektile mingit mõju ning ka tütreid see ei mõjutanud.

Üks teadlastest tõdes, et lapsesaamise edasilükkamine võib meid viia nn geeniuste ühiskonnani, kus suudetakse lahendada maailma mastaabis probleeme.

Need tulemused on üks väheseid positiivseid mõjusid, mis on seotud lapsesaamise edasilükkamisega. Mitmed uuringud on näidanud, et vanemad spermid kipuvad olema suurema tõenäosusega geneetiliste vigadega ja sel juhul on lastel suurem tõenäosus autismi ja skisofreenia tekkeks.

Laialdases uuringus jälgisid teadlased 15 000 kaksiku arengut. Uurimistiim koostas «Veidrike indeksi» («Geek Index»), lugedes kokku kaksikute veidrusele viitavad tunnused, sel ajal kui uuringus osalejad oli 12-aastased.

Veidrusele viitavad tunnused olid nende järgi:

mitteverbaalne IQ;

võime keskenduda mingile teemale;

nn sotsiaalne eemal viibimine.

Mida suurem oli poiste skoor lähtuvalt eespool toodud veidruse teguritest, seda paremini läks neil koolis. Eriti matemaatikas ning teadust ja tehnoloogiat puudutavates ainetes.

Selle ühe võimaliku selgitusena toovad teadlased välja, et veidrikutest meestel võib võtta perekonna loomine rohkem aega ja nad võivad pärandada oma veidraid omadusi ka oma lastele. Samas võib olla tegu ka näiteks mutatsioonidega, mis mõjutavad spermat.