Raskelt haige pisipoiss vajab annetajate abi

Tallinna pisipoisil diagnoositud väga raske ja harvaesinev immuunpuudulikkus tähendab, et lapse organism ei suuda end kaitsta erinevate bakterite, viiruste ja seente eest, teatas Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond. Ravi saamata ei ela Arseni kauem kui üheaastaseks.

Tallinna lastehaigla pediaatrikliiniku juhataja dr Maila Raidmäe sõnul on sellise seisundi puhul ainsaks elu säilitavaks raviks luuüdi tüvirakkude siirdamine võimalikult varakult ehk esimeste elukuude jooksul. Kahjuks sellise operatsiooni tegemiseks Eesti arstidel vajalik kogemus puudub.

«Hetkel on Arseni ravil Tallinna lastehaiglas, kuid kuna tema organismis on juba praeguseks tugev põletikureaktsioon, on tema üleviimine spetsialiseeritud keskusesse aegkriitilise tähtsusega,» rõhutab ta. Dr Raidmäe lisas et eduka ravi korral ootaks poissi ees täisväärtuslik elu.

Pisipoisi opereerimiseks on olemas kokkulepe Newcastle`i lasteimmunoloogia keskusega, kes on nõus lapse esimesel võimalusel ravile võtma. Arseni sealsed meditsiinikulud katab Eesti haigekassa, kuid transpordi ja ema elamiskulude eest tuleb perel endal tasuda. See aga ei ole majanduslikus kitsikuses elava perekonna jaoks mitte kuidagi jõukohane, eriti võttes arvesse selle äärmist kulukust.

Dr Raidmäe täpsustab, et liinilend sellises seisundis ja haigustekitajatele nii vastuvõtliku lapse puhul ei ole võimalik, vajalik on meditsiiniline transport. «Kuivõrd Eesti politsei- ja piirivalveameti lennusalga selleks otstarbeks olev lennuk on pikemat aega remondis ja Eestist me teist võimalust ei leidnud, tuleb kasutada Inglismaa meditsiinilist lennutransporti, mille maksumus on umbes 25 000 eurot. Vastasel juhul ei oleks transport kindlasti nii kalliks läinud,» räägib ta.

Arseni ema elamiskulud haigla lapsevanematele mõeldud majas on veel umbes 900 eurot kuus, mis tõenäoliselt mitmekuuliseks kujuneva ravi puhul võivad lõpuks küündida samuti tuhandetesse eurodesse.

Arsenile vajaliku ravi võimaldamiseks on annetusi asunud koguma Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, kes on varasemalt toetanud mitmete laste ravireise välismaale.

«Ravireiside rahastamine on meie kogemuse põhjal väga suur probleemteema, sest kuigi haigekassa maksab kinni sealsed otsesed ravikulud, jääb ravi paljudele peredele kättesaamatuks just transpordi- ja elamiskulude tõttu, mida haigekassa ei rahasta,» leiab Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar. «Eriti murettekitavad on just taolised juhud nagu praegu Arseniga, kus elupäästvat ravi on vaja kiiresti ning transpordikulud üle mõistuse suured.»

Tänavuse Heateo jooksuga kogus Lastefond annetusi haruldase haigusega Mihhailile ravireiside võimaldamiseks ning heade inimeste abiga kogunes üritusega 7000 eurot rohkem, kui Mihhaili ravireisidele kulub.

«Suunasime selle summa teiste ravireise vajavate laste fondi, mis tähendab, et 7000 eurot Arseni transpordiks oli meil olemas ning saime ta kiiremas korras Inglismaale lennutada,» räägib Saar.

Rohkem kui 20 000 eurot on aga veel puudu. Ning siinkohal palubki Lastefond kõikide heasüdamlike inimeste abi, et Arsenile hädavajalikku ravi võimaldada. Omapoolse panuse saab anda ülekandena SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele:

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Danske IBAN EE403300334408530000

Nordea IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813.