Ravimiamet lükkab valeinfo ümber: ibuprofeeni tarvitamist ei ole vaja lõpetada

Samas tasub arvestada, et mis tahes mittesteroidsete põletikuvastaste ainete, nende seas ibuprofeeni, kasutamisel tuleb arvestada kaasuvate haiguste ja riskiteguritega, ütles ravimiameti ravimiohutuse osakonna ohutusjärelevalve büroo spetsialist Helve Vestman. Need kaasuvad haigused võivad olla näiteks südame- või veresoonkonnahaigused. Riskiteguritena tõi Vestman välja kõrge vererõhu ja vere kolesteroolisisalduse.

Ravimiameti eksperdi sõnul ei ole südamehaiguse risk mittesteroidsete põletikuvastaste ainete kasutamisega, mida ka ibuprofeen on, uus teave. 2015.aastal teavitas ravimiamet nende ravimite kardiovaskulaarsetest riskidest arste ja apteekreid ja avaldas ka selleteemalise info, mille leiab siit. Selle info avaldamise ajal täiendati ka kõigi selle rühma ravimite ravimiteavet ka südameataki ja insuldi osas. Vestman lisas, et Eestis on kõik ravimid saadaval ainult apteegis ja see tagab ka apteekrite nõustamise võimaluse.

Ravimametile on aastate jooksul teatatud viiel korral kõrvaltoimetest, mis tekkisid ibuprofeeni kasutamisel. Kahel juhul teatati mao-seedetrakti häiretest (mao mulgustumisest ja verejooksust), kahel juhul allergilisest reaktsioonist ja ühel juhul seostati ravi kasutamist mädase nahapõletikuga. Vestmani sõnul on kõik nimetatud reaktsioonid teada olevalt kõrvaltoimed. Ta lisas, et südamega seotud kõrvaltoimetest ibuprofeeni kasutamisega seoses Eestis teatatud ei ole.