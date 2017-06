Arstid peaksid eakatele soovitama koera võtmist

Ajakirjas BMC Public Health ilmunud teadusuuringu hinnangul on igapäevased jalutuskäigud koeraga piisavad selleks, et vastata Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO ehk World Health Organization) füüsilise aktiivsuse nädalanormile.

Uuringuautorid on seda meelt, et tervishoiutöötajad peaksid eakatele soovitama koera võtmist, sest see motiveerib rohkem liikuma – koer nimelt vajab pidevat jalutamist.

Doktor Philippa Dalli sõnul, kes on uuringu üks juhtivautoritest, kõndisid need üle 65-aasta vanused inimesed lausa 22 minutit (pea 3000 sammu) päevas rohkem, kui need, kellel ei ole koera. See täiendav jalutusaeg aitab aga täita WHO füüsilise aktiivsuse nädalanormi, milleks on 150 minutit mõõdukat kuni tugevat füüsilist tegevust.