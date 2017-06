Suitsetamine on briti ja USA noorte seas üha ebapopulaarsem

Suurbritannia riiklik statistika näitab, et suitsetajate osakaal on riigis langenud 15,5 protsendini, kirjutab New Scientist. Number on võrreldes 2010. aastaga nimelt poole väiksem.

Kõige suurem suitsetajate arvu langus on toimunud vanusegrupis 18-24. Võrreldes 2010. aastaga on see langenud 6,5 protsendi võrra. 2016. aasta seisuga on 18 kuni 24-aastaseid suitsetajaid Suurbritannias 19,3 protsenti.

Ka USAs on noorte suitsetajate osakaal langenud – kui 2015. aastal oli seal 12 kuni 18-aastaseid suitsetajaid 4,7 miljonit, siis 2016. aastal oli neid 3,9 miljonit. Nende hulka on arvatud ka elektroonilise sigareti tarvitajad.

Suurbritannia survegrupi Action on Smoking and Health esindaja Hazel Cheesemani sõnul on noorte suitsetajate osakaalu languse taga ilmselt asjaolu, et uus generatsioon on üles kasvanud keskkonnas, kus suitsetamine ei ole enam nii tavapärane norm.

Terviseinfo andmete kohaselt suitsetab igapäevaselt 21 protsenti Eesti täiskasvanud elanikkonnast ehk 190 000 inimest. Eesti täiskasvanudrahvastiku tervisekäitumise uuringu andmetel (TKU, 2016) on igapäevasuitsetajad 30 protsenti Eesti meestest ja 15,5 protsenti naistest. Eestis suitsetavad naised meestest kaks korda vähem, erinevalt Euroopa vanematest riikidest, kus suitsetamise tase on peaaegu võrdne.

Iga päev suitsetab aga 3,1 protsenti kooliõpilastest – 3,7 protsenti poistest ja 2,5 protsenti tüdrukutest.

