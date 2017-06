Soomes sooritatakse üha vähem mõrvu

Soome kriminoloogia ja õiguspoliitika instituudi raporti autorite hinnangul on mobiiltelefonide olemasolu üks võimalik põhjendus sellele, kirjutab Yle. Raportis on kasutatud 2015. aasta statistikat. Sel aastal suri mõrva tõttu Soomes 70 inimest. See arv on väiksem kui ühelgi teisel aastal alates 1888. aastast.

Raportis kasutatakse pigem koroneri, mitte politsei andmeid, sest sel juhul on need rahvusvaheliselt paremini võrreldavad. Koroner on vägivaldsete surmajuhtude ametlik uurija.

Politseilt pärit andmete järgi sooritati 1970. aastal veelgi vähem mõrvu, 56, kuid see tuleb tegelikult kriminaalõiguse muutumisest ja tähendab, et nende kahe aasta statistikad ei ole võrreldavad.

Politseiandmete järgi on mõrvade arv samuti olnud languses alates 1990ndate keskpaigast. Sarnased muutused toimusid samal perioodil ka lääneriikides.

Kas mobiiltelefonid päästavad elusid?

Raporti üks autoritest, Martti Lehti, rääkis, et alkoholitarbimise vähenemine, muutunud suhtumine ja eakam populatsioon, on ilmselt vähendanud inimeste vägivaldset käitumist. Ta tõi näiteks selle, kuidas suhtutakse praegu naiste või laste vägivaldselt kohtlemisse. See on tema hinnangul rahvusvaheline tendents.

Lehti lisas, et ka parem kommunikatsioon on aidanud, sest mobiiltelefonide kasutamine on muutunud loomulikuks. Samuti on paranenud tõsiste kuritegude info edastamine. See võib tähendada, et abi jõuab kiiremini kohale ja ka surmajuhtumeid on vähem.