Õpetlik lugu: lahutus vedas Katrin Veldi söömishäirete puntrasse

Kuna suhted abikaasaga ei sujunud ja olime eraldi elanud juba pool aastat, siis leidsin, et mõlema huvides on lahutus mõistlik, et saaksime oma eludega edasi minna. Lahutus andis vabanemistunde, mis omakorda pakkus uusi ja uusi ideid äri paremaks juhtimiseks.

Tänaseks ma ei ole veel päris terve, kuid juuksed enam välja ei lange. Minestamist ei ole olnud juba mõnda aega. Jaksan käia ja osalt ka füüsilist tööd teha. Öösiti ma enamasti magan ega istu tundide viisi üleval nagu varem. Ma ei saa veel öelda, et söön korralikult kolm korda päevas, kuid korra päevas söön küll.

Julge küsida abi

Kõige tähtsam on julgus küsida abi, kui saad aru, et sa ei tunne ennast hästi. Alati ei pea olema füüsiline haigus, kuid pidev väsimus ja jõuetus on juba märgid, et vajad abi. Psüühilised vaevused ei lähe ise üle, nendega on vaja tegeleda ja mida kauem viivitatakse abi saamisega seda kauem kestab ka ravi.

«Enda elus ei muutu mitte midagi, kui sa ise mitte midagi ei muuda. Selleks, et olla see, kes sa tahaksid olla, tuleb kõrvaldada need asjad oma elus, mis sul ei lase olla selline, nagu sa tahaksid. Kui vaja tuleb vahetada elukohta, tööd või katkestada suhted inimestega, kes mõjutavad negatiivselt,» usub Katrin Veldi.

Kui arvad, et sul on anorexia nervosa või tunned ära mõned sümptomid, tasuks abi otsida. Anoreksia on psüühiline söömishäire, mis mõjutab paljusid inimesi.

Üks põhiline märk anoreksiast on ebapiisav söömine. Võib-olla tunned, et kaalulangus teeks su keha ideaalseks. Aga näljutamine võib hoopis haigeks teha ja isegi surmani viia.

Enda näljutamine pole ainus märk. Oma perearstiga võiksid ühendust võtta, kui sul on mõni alljärgnevatest sümptomitest, kirjutas WebMD: Sa ei söö piisavalt ja oled alakaalus

Su enesehinnang sõltub su kehast ja väljanägemisest

Kaalu tõus on su kinnisideeks ja suurimaks hirmuks

Sul on uinumisraskused ja unehäired

Kannatad pearingluse ja minestamishoogude käes

Juuksed langevad välja

Päevad jäävad ära või on ebaregulaarsed

Kõhukinnisus ja dehüdratsioon

Käed ja jalad tursuvad