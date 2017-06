14 kohta maailmas, kus eluiga on ebatavaliselt kõrge

Mõned kohad maailmas paistavad silma sellega, et inimesed elavad seal eriti kõrge eani. Telegraph uuris välja millised on need kohad ja miks elavad just seal inimesed nii vanaks.

Pioppi, Itaalias

Lõuna-Itaalias, kaks tundi Napolist lõuna poole, on unine väike küla Pioppi. Külas elab 197 inimest ja keskmine meeste eluiga on 89 aastat. See imepisike küla on globaalset toitumist ja tervisepoliitikat mõjutanud rohkem kui ükskõik milline muu koht maailmas. See oli sama koht, kus Ameerika teadlane Ansel Keys viis 1970. aastal läbi uurimuse, mis lõpuks muutis meie kaasaegset, ehkki ebatavalist, tõlgendust vahemere dieedist.

Kyotongo, Jaapan

Uskumatult suur arv Kyotongo elanikke on üle saja aasta vanused. Seega, kui oled otsustanud pikka elu elada, siis võiks kaaluda regulaarset puhkust Kyotongos. Koht on tuntud oma kuumaveeallikate ja randade poolest.

Okinawa saarestik Jaapanis

Okinawa saarestik Ida-Hiina meres on pelgupaik varemetele, haruldastele kaslastele, ulatuslikele lubjakivi koobastele ja korallrahudele. Elanikud elavad siin kauem kui mujal maailmas. Siin on iga 100 000 inimese kohta 35 inimest, kes elavad üle saja aasta vanuseks, mis on viis korda rohkem kui ülejäänud Jaapanis. Seda on seletatud elanike toitumisega. Seal on populaarsed madala rasva- ja soolasisaldusega toidud, nagu tofu, kala ja merevetikad. Samuti põhjendatakse pikka eluiga elanike madala stressitaseme ja vaimsusega.

Campodimele, Itaalia

Capodimele mägilinn paikneb Itaalias Latina provintsis Napoli ja Rooma vahel. Selle linna elanikud elavad keskmiselt 95 aasta vanuseks. Pika eluea eest vastutavad seal mägiõhk, rahulik elustiil ja dieet, mis koosneb basiilikust, antšoovistest, spagettidest ja tomatitest. Istu rongi peale kas Roomast või Napolist ja sõida Formiasse, mis on Campodielele lähim suurem asula. Sealt edasi võib sõita näiteks Vespaga.

Symi, Kreeka

Symi elanikud elavad tihti üheksakümnendateni ilmselt tänu oma toitumisele. See koosneb kalast, oliiviõlist, tomatitest ja ainult vähesest lihast. Symisse minemiseks tuleb lennata Rodosele ja astuda sealt laevale.

Monako

Monako elanikud elavad keskmiselt 89,5-aastaseks, seekord ei ole aga asi ilmselt toitumises, vaid hoopis kopsakates varandustes ja tasemel tervishoius.

Macau

Macaus on eeldatav vanus 84,5 aastat, mis asetab selle maailmas vanuselt neljandale kohale. Kuigi koht on kuulus hasartmängude tõttu, mis ei ole sugugi rahustav ajaviide, on suur osa rahast, mis valitsus teenib kasiinodest suunatud tervishoiu ja heaolu programmidesse.

Loma Linda, California

Loma Linda linn Los Angelese lähistel on samuti ära märgitud kohana, kus elatakse ebatavaliselt pika elu. Paljud seal elavad inimesed on seitsmenda päeva adventistid, kelle usk näeb ette hoiduda liha söömisest ja alkoholi joomisest. See võib ka seletada nende pikemat eluiga.

Nicoya poolsaar, Costa Rical

Costa Rica on tuntud oma randade poolest ja on seetõttu populaarne turistimagnet. Seal elatakse tihti üle saja aastaseks. Arvatakse, et selles võib tulla lihtsast elustiilist - nicoyalased teenivad tavaliselt elatist talupidamise või loomakasvatusega. Ka rannad ilmselt aitavad.

Hong Kong

Hoolimata sudust, pilveolõhkujatest ja pidevast vihmast, elavad Hong Kongi elanikud võrdlemisi kaua, 82,9-aastaseks. Siin on jällegi võtmesõnaks toitumine: aurutatud kala, köögiviljad ja taimetee iga söögikorra kõrvale. Lisaks pikendab eluiga seal populaarne tai chi harrastamine.

Guernsey

Madalad maksud ja kõrged palgad aitavad Guernsey elanikel elada keskmiselt 82,5-aastaseks. Seal võib näha ka maja, kus Victor Hugo lõpetas oma suurteose «Hüljatud».

Vilcabamba, Ecuador

Oma eriliselt jõulise rahvastiku ja elanike kalduvuse tõttu liialdada, mõned väidavad, et on üle 120 aasta vanad, peetakse Vilcabambat Lõuna Ecuadoris nn pikaealisuse oruks. Teadlased on läinud sinna, et harutada lahti sealse pikaealisuse saladust ning üks ärimees isegi lõi ja pani müüki «imejoogi», mis on tehtud seal kasvatatud taimedest ja köögiviljadest.

Andorra

Kõrge sisemajanduse kogutoodang seletab, miks andorralased elavad keskmiselt 82,8-aastaseks. Ka puhtal mägiõhul on ilmselt oluline roll tervise edendamisel.

Hunza org, Pakistanis

Haiguste tase on selles piirkonnas erakordselt madal ja elanikud elavad tihti küpse eani. Aktiivne elustiil ja tervislik toidulaud - kana, aprikoosid, juurviljad - võivad olla põhjuseks.