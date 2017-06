Arst soovitab: Terviseuuringud annavad kindluse

Näiteks Ida-Tallinna Keskhaiglas saab lasta oma tervist kontrollida spetsiaalse terviseauditi raames. Terviseauditil pole vaja saatekirju eriarstidele, vaid tervist hinnatakse ühe põhjaliku uuringuteprogrammi alusel. Kõik uuringud tehakse ühes kohas ning just Sinule sobival ajal.

Ida-Tallinna Keskhaigla sisehaigustekeskuse juhataja dr Alice Lille sõnul on sellise uuringupaketi eeliseks, et eraldi saatekirju enam vaja ei ole. „Patsient saab lühikese aja jooksul kvaliteetselt tehtud uuringute põhjal esmase hinnangu oma tervislikule seisundile, vajadusel infot lisauuringute teostamiseks ja nõuandeid edaspidiseks jälgimiseks või täiendavaks raviks,“ selgitab dr Lill.

„Küsides auditil käinute endi käest, miks nad sellise uuringuprogrammi kasuks on otsustanud, kuuleb kõige sagedamini vastuseks, et inimestel on huvi oma tervisliku seisundi vastu ning peetakse mugavaks teha vajalikud uuringud ühel päeval suhteliselt lühikese aja jooksul,“ lisab dr Alice Lill. „Paljude jaoks on oluline kohtuda kogemustega arstiga, kes uuringute tulemusi analüüsib ja sealsamas neid ka selgitab.“

Ida-Tallinna keskhaigla

Terviseuuringuid saab teha kolmel viisil

Ühepäevane ehk ambulatoorne terviseaudit kestab ligi 4 tundi ja on mõeldud eelkõige kardiovaskulaarsete riskifaktorite hindamiseks ning esmase ülevaate saamiseks oma tervisliku seisundi kohta inimestele, kes ei põe erinevaid kroonilisi haigusi.

Ühepäevane kardioloogiline terviseaudit hindab eelkõige südametegevust, südamehaiguste riski ja koormustaluvust ning kestab samuti 4 tundi.

Kahepäevane kardioloogiline terviseaudit on soovitatav inimestele, kes on varem põdenud südamehaigust või kellel on südameprobleemid. Uuringud sobivad ka palju reisiva ja stressirohke elustiili puhul, kui perekonnas esineb või on esinenud südame- või veresoonkonnahaigusi.

Terviseauditid on tasulised uuringutepaketid ning dr Alice Lille sõnul sobivad need kiire elutempoga inimestele, kes soovivad aega kokku hoides võimalikult head ülevaadet oma tervisest ja kes hindavad kogemustega arsti konsultatsiooni. Lisaks sobib terviseaudit ideaalselt neile, kes elavad ja töötavad välisriikides, kuid soovivad puhkuse ajal oma tervist kontrollida.