Tuneesia naised taastavad ühiskonna survel oma neitsilikkust

Sotsiaalne surve ja religiossed tõekspidamised nõuavad noortelt naistelt, et nad on abiellu astudes neitsid, mistõttu kasvab neitsinaha taastamise operatsioonide arv, kirjutab BBC.

On juhumeid, kus noored naised lahutavad kohe peale abielu, sest nende abikaasad kahtlustavad, et naised ei ole enam neitsid.

28-aastane Yasmine, kes sellist protseduuri soovib teha, räägib naistekliinikus BBC uudistele hirmust oma tulevase mehe ees, kes võib tema korraldatud pettusest teada saada. Protseduur maksab umbes 400 eurot ja naine kogus salaja raha, varjates oma plaani pere ja kihlatu eest. Tema sõnul oli tal tõesti kunagi ühe mehega afäär, kuid ta ei mõistnud kui suur on ühiskondlik surve ning millised on ebasoositud käitumise tagajärjed.

Protseduuri viib läbi günekoloog, kes väidab, et teeb selliseid operatsioone kaks korda nädalas. Arst räägib, et naisi motiveerib lõikusele minema hirm perekonna ees häbistatud saada.

Neitsinahk võib puruneda ka muudel põhjustel kui seksuaalvahekord, mis põhjustab naistele hirmu saada alusetult süüdistatud. Naistearst väitis, et neitsinaha taastamine ei ole keeruline ega ebatavaline protseduur, kuid mõned Tuneesia günekoloogid keelduvad seda tegemast oma konservatiivsete kultuuriliste tõekspidamiste tõttu.

Tuneesiat peetakse Põhja-Aafrika naisõiguste liidriks, kuid religioon ja traditsioonid sunnivad seal noortel naistel end abieluni hoida. Samuti on Tuneesia seadusandluses tingimus, et lahutus on lubatud, kui tuleb välja, et naine ei ole neitsi.

Sotsioloog Samia Elloumi ütleb, et tuneesia n-ö avatud meelega ühiskond on silmakirjalik, sest väidetakse, et tuneesia elab modernes ühiskonnas, kuid küsimustes, mis puudutavad naiste seksuaalsust ja vabadust, kaasaegsus puudub.