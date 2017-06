Kolm asja, mida teha, et vanaduses pea selgena hoida

Siiani ei ole tõestatud, et oleks midagi, mis hoiaks Alzheimeri tõve eemal, kuid USA-s toimunud arstide paneeldiskussioonis toodi välja mõned tegevused, mis võivad aidata - kõrge vererõhu kontrollimine, regulaarne treening ja teatud mäluharjutused, kirjutab NBC news.

Peale nende soovituste ei ole imeravimit olemas ja kindlalt toimivat viisi, kuidas vananemisega kaasnevat mälukaotust või dementsust vähendada ei ole leitud, teatas rahvusliku teadus-, inseneri ja meditsiiniakadeemia komitee USA-s.

Siiski on välja toodud mõned elustiilimuutused, mis võivad riski vähendada ja dementsust edasi lükata.

Ekspertide komitee vaatas üle parimad uurimustööd, mis on tehtud mälukaotuse vallas ning leidis, et tugevaimad tulemused olid kognitiivse treeningu vallas. See ei tähenda teadlaste sõnul aga ristsõnade lahendamist ega sudokude kallal pusimist, vaid spetsiaalset mälutreeningut.

Uuringus, milles mälu treenimisest kõige rohkem kasu saadi, kasutati mälu parandamise tehnikaid või mnemoonilisi tehnikaid. Need on reeglid või võtted, mille abil teadmist paremini meelde jätta.

See tähendab ka strateegiaid kuidas informatsiooni meelde jätta ning seda organiseerida nii, et mälu saaks sellest kasu ka hiljem. Üks tuntud näide mnemoonilisest tehnikast on sõrmenukkide pealt vaatamine, kas kalendrikuus on 30 või 31 päeva.

Alzheimeri tõve ekspert dr Ronald Petersen soovitas katsetada erinevate igapäevaste asjadega. Võid välja mõelda uue viisi, kuidas jätta meelde poenimekiri või arvutada peast selle asemel, et kasutada telefoni rakendust või kalkulaatorit.

Samuti soovitas ta vältida harjumust õhtuti mitmeid tunde istuda ja televiisorit vaadata ja selle asemel hoopis välja minna ja midagi ette võtta.

Vererõhku peaks nagunii südamehaiguste vältimiseks tasakaalus hoidma. Kuid samuti on leitud tõendeid, et stabiilne vererõhk vähendab mälu halvenemise ja dementsuseriski, ilmselt seetõttu, et kõrge vererõhk kahjustab õrnu veresooni ajus.

Samuti on mitmed uuringud näidanud, et treeningust on abi. Siinkohal piisab mõõdukast aeroobsest treeningust, näiteks 150 minutist päevas. Trenni võib teha pool tundi viiel korral nädalas või 50 minutit kolm korda nädalas. Sellel võib olla juba mõju kognitiivsete kahjustuste vähenemisele edasises elus.

Alzheimeri tõvele ei ole ravi ja ka ükski pikaajaline ravi ei ole siiani sümptomeid vähendanud, sellest hoolimata tuleks sümptomite kahtlusel vältimatult arsti poole pöörduda. Samuti võivad mõned seisundid, nagu vitamiinipuudus, paista dementsusena, kuid on kergesti ravitavad.