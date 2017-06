Haige pisipoisi raviks annetati rekordiline summa

21. juunil tegi SA TÜK Lastefond üleskutse abistada kahekuust Arsenit, kes põeb rasket immuunpuudulikkust ning vajas kiiret ravi Inglismaal, teatas fond. Kuue päevaga annetasid head inimesed Arseni toetuseks 150 342 eurot.

Lastefondi üleskutses seisis, et harvaesineva immuunpuudulikkusega pisike Tallinna poiss Arseni vajab oma haigusseisundi tõttu kiiret opereerimist Inglismaal, mille eest tasub haigekassa, kuid riik ei hüvita kallihinnalist meditsiinilist transporti, mida sihtkohta jõudmiseks vaja on. Pere ei saanud aga oma vahendite neid kulusid katta ning samuti oli vaja neil lapsega kaasa sõitva ema majutuskulude tasumist. Prognoosiga, et nad jäävad Inglismaale kuueks kuuks, oli perel vaja 30 400 euro suurust toetust.

Lastefondis oli tänu kevadisele Heateo jooksule ravireiside sihtfondis olemas juba 7000 eurot ning oli võimalik, et pisipoiss saab kiiremas korras Inglismaale teele saata, et raviga viivitamatult alustada. Samal ajal hakati ka annetusi koguma.

Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar oli väga liigutatud, et Arseni lugu nii paljudele inimestele südamesse läks ja kokku koguti oodatust viis korda rohkem raha. See on siiani Lastefondi ajaloo suurim annetussumma, mis on ühe lapse toetuseks kogutud. Oma panuse pisipoisi andsid tuhanded inimesed - ülekandeid kokku tehti ligi 7000.

Esialgu jääb kogutud raha Arseni sihtfondi ning kui tema raviga seotud kulud peaksid suuremaks osutuma, on võimalik neid sealt katta. Kuigi algul oli prognoositud kuuekuuline raviperiood, on üsna tõenäoline, et see aeg võib osutuda pikemaks ning ka raviks minev summa suureneb. Samuti vajab laps korduvaid kontrollil käimisi, mis eeldab haiglakülastuseks vajalikke lennureise ja paaripäevaseid ööbimisi, milles pere saab samuti toetussummast abi. Kui kõik Arseni raviga seotud kulud on tasutud, kasutatakse annetatud raha teiste raskelt haigete laste toetamiseks.

Samuti lubab Lastefondi strateegiajuht hoida annetajaid ja avalikkust ka edaspidi Arseni tervise ja poisele annetatud summa kasutamisega kursis.

Arsenil esinev raske immuunpuudulikkus tähendab, et lapse organism ei suuda end kaitsta erinevate bakterite, viiruste ja seente eest. Ravi saamata ei elaks Arseni kauem kui üheaastaseks. Ainsaks elu säilitavaks raviks sellise seisundi puhul on luuüdi tüvirakkude siirdamine võimalikult varakult ehk esimeste elukuude jooksul. Sellist ravi tehakse vaid spetsialiseeritud keskustes, mistõttu pidasid Tallinna Lastehaigla arstid vajalikuks viia Arseni ravi üle Newcastle'i lasteimmunoloogia keskusesse. Eduka ravi korral saab Arseni võimaluse tulevikuks.