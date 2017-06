Verekeskus kutsub inimesi puhkuse ajal doonoriks tulema

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus kutsub igaüht suvel vähemalt korra verd loovutama, kuna puhkuste perioodil jäävad verevarud alati väiksemaks. Suvel on aga õnnetusi rohkem ja haiglate verevajadus isegi suurem kui talveperioodil. Hetkel vajavad haiglad paljude veregruppide osas täiendamist ning inimesi oodatakse verd loovutama Ädala tänava verekeskusesse ning Doonorifoorumisse Tallinna kesklinnas.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse juhataja Riin Kullaste soovitab doonoritel, kes ei saanud varem töö tõttu verekeskuskust külastada, tulla sinna just puhkuse ajal. Hommikuti on vereandmise protseduur kiire ja verekeskuses on rahulik.

«Kuna on ka maasikaaeg, siis soovitame kõigil rohkelt kodumaiseid maasikaid süüa ning siis tulla verekeskusesse head tegema!» lisab Riin Kullaste.

Seoses paljude puhkustega ei tee verekeskus juuni viimasel ja juuni esimesel nädalal oma tavapäraseid väljasõite asutustesse. Sel ajal ootab verekeskus doonorite täiendavat abi Tallinnas verekeskuses Ädala tn 2 ja DoonoriFoorumis Narva mnt 5.

Juunis, juulis ja augustis on Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus doonoritelkidega Eesti erinevatel linnaplatsidel: Rakveres, Paides, Raplas, Keilas, Tallinnas ja Haapsalus.

Dr Kullaste täpsustab, et doonoritelkides ootab kõiki mõnus meeleolu, toimuvad toredad loosimised ning vereloovutajaid ja lapsi rõõmustab pelikan Dona.

Doonoritelkide tegemistega saab kursis olla kampaanialehe doonoritelgid.ee vahendusel.

Kõige värskemat infot veregruppide vajaduse kohta saab verekeskuse kodulehelt verekeskus.ee

Kes sobib doonoriks?

Doonoriks sobib terve, puhanud, söönud ja rohkelt vedelikku tarbinud, vähemalt 50 kilogrammi kaaluv inimene vanuses 18-60 eluaastat. Kahe vereloovutuse vahe on minimaalselt 60 päeva, naistel soovituslikult 90 päeva.

Milleks doonorite verd vaja on?

Doonorite verd kasutatakse rasketel operatsioonidel ja sünnitustel, patsientide raviks verejooksu, raske trauma, aneemia, leukeemia, vähi- ja maksahaiguste, põletuste ning paljude teiste haiguste puhul. Doonorivere toel on võimalikud ka paljud plaanilised operatsioonid, mida muidu liiga suure verekaotuse kartuses ei saaks sooritada. Eelmisel aastal tehti Eestis vereülekandeid ligi 18 000 patsiendile.

Vereloovutuspunktide lahtiolekuajad Tallinnas

Verekeskus (Ädala 2) on avatud E, R 8-16, T-N 11-19

DoonoriFoorum (Narva mnt 5, Foorumi keskuse 4. korrusel) E-N 11-19, R 11-16.