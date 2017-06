Suri teenekas südamearst

Kolleegide ja sõprade järelehüüe

Kogu tema aastakümnete pikkune töömehetee oli pühendatud kardioloogiale ning südamehaigete patsientide aitamisele, otsides ja rakendades üha uusi meetodeid südamehaiguste diagnostikas ja ravis.

Lõpetanud 1971. aastal Tallinna 7. Keskkooli, asus Jüri Kaik õppima Tartu Ülikooli arstiteaduskonda, mille lõpetas ravi erialal 1977. aastal. Doktorikraadi kaitses ta 1983. aastal Moskvas Üleliidulises Kardioloogia Teaduskeskuses prof Grigorovi juhendamisel. Enesetäiendamist, teadustööd ja oma oskuste ning teadmiste edasiandmist pidas dr Kaik väga oluliseks, igapäevase praktilise töö kõrval – nii noore arstina kiirabibrigaadis, hiljem kardioloogiainstituudis ja Tallinna Tehnikaülikoolis – õpetas ta tudengeid ning juhendas magistrante ja doktorante.

Dr Kaigi teadustöö põhisuundadeks olid loodusteadused ja meditsiinitehnika. Kaaluka panuse eest kardioloogia arengusse sai dr Kaik 2006. aastal tiitli Fellow of European Society of Cardiology. Dr Jüri Kaik osales ka rea Eesti ja rahvusvaheliste kardioloogia-alaste seltside, ühingute, erialanõukogude ning väljaannete kolleegiumide töös, ta on rohkem kui 200 teaduspublikatsiooni autor/ kaasautor ja mitme patendi omanik.

Aktiivse eluhoiaku, laia silmaringi, sügavate üldteadmiste ja rohkete erialaliste teadmiste kõrval oli tema kui särava isiksuse pärisosaks ka hoolivus, inimlik soojus. Väga olulisel kohal olid tema elus «oma inimesed», oma nelja lapse ja kolme lapselapse jaoks jagus tal alati energiat ja aega. «Kui hing sees ja lapsed terved, siis on kõik hästi,» tavatses Jüri Kaik ütelda.

Oma töö ja tegevusega aitas dr Kaik mitmekümne aasta jooksul sadu ja sadu inimesi, andes patsientidele uut elu ja tervist, doktori karisma toetas igati haige paranemist. Üks Muhumaa memm, kelle abikaasa sai tänu dr Kaigile kümme täisväärtuslikku eluaastat lisaks, ohkas tohtri lahkumisest kuuldes nõnda: «Miks küll ränk haigus just kõige targemaid ja tarvilisemaid inimesi ära võtab …»

Puhka rahus, südamlik südamearst!

Kolleegid ja sõbrad

Ärasaatmine toimub 5. juulil kell 12.30 Tallinna Krematooriumi kabelis Pärnamäe tee 36.