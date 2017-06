Kas jalgrattasõit võib mõjuda halvasti seksuaalelule?

Internetis korraldati küsitlus hobi- ja profijalgratturite hulgas, kontrollgruppideks värvati ujujad ja jooksjad, kirjutab Med24.

Küsimustike abil hinnati nii seksuaaltervist, eesnäärme- ja kuseteede sümptomeid. Samuti koguti andmeid kuseteede infektsioonide, lahkliha ja genitaalide tuimuse ning sadulast tingitud nahavigastuste kohta.

Küsimustikke täitis 8400 meest ja üle 5800 naise. Kõrge intensiivsusega jalgrattasõitjateks loeti uuritavad siis, kui nad olid rattasõiduga tegelenud vähemalt kaks aastat vähemalt kolm korda nädalast ja sõitsid vähemalt 40 km päevas.

Leiti, et meeste seksuaal- ja urotrakti tervis ei erinenud kontrollide omast, kuigi esines viiteid, et pikaajaline kompressioon sadula poolt võis soodustada ureetra armistumist ja kitsenemist. 44 protsenti ratturitest kirjeldas mingis ulatuses tuimust, enamasti peenises. Tuimustunne kestis enamasti vähem kui tund aega, vaid 2 protsenti meestel kestis tuimustunne kauem kui üks päev. Sadulast tingitud nahavigastused või marrastused esinesid 31 protsendil meestest ja pea pooltel juhtudel paiknesid need lahklihal.

Ka naistel ei leitud kuseteede ja seksuaaltervise osas erinevust ratturite ja teiste sportlaste vahel, kuigi oli trend sagedasemate kuseteede infektsioonide esinemise suunas jalgratturitel. Tuimust kirjeldas 39% naistest, sagedamini häbememokkade ja/või tupe piirkonnas. Nagu ka meestel, kestis tuimus enamasti vähem kui tund, 2%-l naistest kestis tuimus üle ühe päeva. Sadulaga seotud nahavigastusi esines 40%-l naistest, pooltel juhtudel paiknesid need häbememokkade või tupe piirkonnas. Marrastuste esinemise tõenäosus suurenes maastikusõitudega.

