Ämmaemand murrab müüte: mida raseduse ajal kindlasti süüa ei tohiks?

Raseduse ajal peab lisaks söödava toidu mitmekesisusele ja tervislikkusele olema tagatud ka toidu ohutus. Seetõttu tekib rasedatel sageli küsimus, milliseid toiduaineid on ohutu süüa ja mida mitte.

Raseduse ajal ei tohi toiduks tarvitada toiduaineid, mille kaudu on suurenenud tõenäosus saada ohtlikke nakkushaiguseid listerioosi, salmonelloosi ja toksoplasmoosi põhjustavaid patogeenseid baktereid. Nakatumise vältimiseks ei tohi raseduse ajal toiduks tarvitada toorest liha ja kala, tooreid mune, pesemata köögi- ja puuvilju, pastöriseerimata piima ja sellest tehtud piimatooteid.

Kas raseduse ajal tohib süüa hallitusjuustu?

Hallitusjuustu võib raseduse ajal süüa, kui see on valmistatud pastöriseeritud piimast. Pastöriseerimata piimast valmistatud hallitusjuustudes võib leiduda listerioosi põhjustavat bakterit. Listerioos on gripilaadne haigus, mida esineb küll väga harva, kuid see võib põhjustada raseduse katkemist, loote surma või vastsündinu haiguseid. Seetõttu soovitatakse rasedatel vältida pastöriseerimata piima ja sellest valmistatud tooteid. Eestis kaubandusvõrgus müüdavad sini- ja valgehallitusjuustud on valmistatud pastöriseeritud piimast ning ei kujuta endast ohtu, seega võib neid raseduse ajal toiduks julgesti tarvitada.

Palju küsimusi tekitab tavaliselt sushi söömine raseduse ajal. Erinevalt Jaapanist, kus sushi valmistamiseks kasutatakse peamiselt toorest kala, tehakse Euroopas seda suitsu- või soolakalaga. Kuna toores töötlemata kalas võib sisalduda sooleparasiite ussnugilisi, siis tuleks toore kala toiduks tarvitamist raseduse ajal ussnugilistega nakatumise ärahoidmiseks vältida. Süüa võib raseduse ajal ka toorest kalast valmistatud sushit, kuid sel juhul tuleks veenduda, et sushi valmistamiseks kasutatud kala on eelnevalt sügavkülmutatud. Sügavkülmutamisel kalades leiduvad parasiidid hävivad. Samuti hävivad parasiidid kala kuumsuitsutamisel ja soolamisel, seega võib sel viisil valmistatud kalast sushit julgesti süüa.

Toorest kala ja keetmata koorikloomi (krevetid, krabid, austrid, karbid) ei tohi raseduse ajal toiduks tarvitada, sest need võivad sisaldada organismile ohtlikke baktereid ja toksiine ning põhjustada toidumürgitust. Mereannid on üldiselt väga valgu- ja toitaineterikkad, mistõttu peaksid need kindlasti kuuluma raseda või imetava naise toidulauale. Punane kala on kasulik, sest see sisaldab palju oomega-3-rasvhappeid, samuti rohkesti organismile vajalikke vitamiine A,D ja E. Nädalas soovitatakse rasedatel kala süüa vähemalt kolm korda.

Kas raseduse ajal tohib süüa maksa?

Maks on raseduse ajal heaks rauaallikaks, kuid sisaldab ka suures koguses A vitamiini. Vitamiin A tarbimine üle 700 mikrogrammi päevas on tertogeenne ehk loote jaoks toksiline annus. Toiduga (välja arvatud väga suures koguses toorest hülgemaksa süües) ei ole võimalik saada toksilises koguses A-vitamiini. A-vitamiin muutub aga toksiliseks toidulisandite ületarbimisel, mis võib põhjustada lootel väärarenguid, luu mineraalainetiheduse vähenemist ning olla hepatotoksiline. Juhul, kui inimese toidulaud sisaldab suurtes kogustes retinooliga rikastatud toiduaineid, võib päevane tarbimiskogus ulatuda turvalise ülempiirini, mis on 3mg/päevas. Seega maksakastet ja –pasteeti võib raseduse ajal julgesti süüa.

Aga Ingverit?

Ingverit on läbi aegade soovitatud rasedatele raseduse alguse iivelduse ja oksendamise leevendajana. Kuid andmed ingveri kasutamise ohutusest raseduse ajal on vastukäivad. Mõnede allikate väitel võib suurtes kogustes ingveri tarvitamine raseduse ajal suurendada verejooksude, raseduse katkemise ja enneaegse sünnituse ohtu. Samas lubatud annustes ingveri tarvitamine rasedusele ohtu ei kujuta, ohutu ööpäevane ingveri annus on 1000 mg jagatuna 2 – 4 annuseks. Suurtes annustes on ingveril vere hüübimist takistav toime, seega peaks ingveri kasutamisse raseduse ajal ettevaatusega suhtuma naised, kellel on esinenud raseduse jooksul veritsust või ähvardavat raseduse katkemist.