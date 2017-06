Galerii: Viplala majas hakkab tööle Eesti üks moodsamaid laboreid

«Nakkused ei tunne riigipiire ja kui reisivad inimesed, siis rändavad ka haigused. Sellepärast ongi oluline, et riigil oleks labor, kus teatakse, mida uurida,» rääkis terviseameti asetäitja Jelena Tomasova.

Viplala nime kandvas terviseameti uues hoones on nüüd olemas BSL3 tasemel (biosafety level – toim) labor, kus saab analüüsida harvaesinevaid haigusi, nagu näiteks Siberi katku, koolerat, tulareemiat. Seni on vajaduse korral selliste haiguste analüüsid saadetud Rootsi nakkushaiguste instituuti uuringutele. «Kui on vaja eriti ohtlikke haigusi analüüsida, näiteks Ebolat või päris katku, siis seda me siin ei tee,» rääkis Tomasova. Selliste analüüside jaoks on vaja juba neljanda astme tasemel laborit. «Me saame oma laboris need analüüsid pakendada ja valmistada ette transpordiks, aga analüüse tehakse Rootsis,» selgitas Tomasova.

Just labori pool ongi terviseameti inimeste kinnitusel kõige olulisem uuendus Tallinnas Paldiski maantee ääres asuvas majas. Tänu uutele laboriseadmetele on võimalik laiendada patogeenide diagnostikat ehk maakeeli – määrata rohkem baktereid kui seni. «Selline labor on oluline mitte ainult meie (ameti – toim), vaid ka riigi jaoks, sest riigis peab olema labor, mis on valmis reageerima, kui midagi juhtub,» oli Tomasova veendunud.

Kui töötaja peaks laboris kokku puutuma ohtliku ainega, siis saab ta koridori astudes kasutada n-ö hädadušši. Foto Georg Kõrre/Postimees

Uude majja on ka projekteeritud eritsoon, mille kaudu peavad hoonesse sisenema ohtlikust nakkuskoldest tulnud töötajad ning läbima seal ette nähtud puhastusprotseduuri.

Viimaseid päevi terviseameti juhina töötava Tiiu Aro kinnitusel pole neil kunagi olnud nii häid töötingimusi ja nüüdisaegset aparatuuri kui praegu. «Siin ma pean ütlema tänu kunagisele sotsiaalministrile Taavi Rõivasele, kes nägi meie Kotka tänaval olnud laborit ja ütles, et see ei lähe mitte,» rääkis pea 20 aastat ametit juhtinud Aro.

Labor vajab rohkem tööd

Tema hinnangul peaks riik senisest rohkem laborit rahastama. «Kui on selline valmisolekulabor, siis tasemel püsimiseks peaks tal kogu aeg olema tööd,» rääkis Aro. Praegu tuleb terviseametil konkureerida haiglalaboritega, samas on haiglad analüüside tegemisest huvitatud, sest saavad selle eest haigekassalt raha. «Loodame, et see kunagi muutub, aga praegu on meil analüüse vähem, kui peaks,» sõnas Aro. «Mõnel pool tehakse jätkuvalt kiirteste, mille väärtuses kahtlevad paljud arstid, ja mõne haiguse puhul, näiteks gripp, on eksimuse võimalus väga suur,» lisas Aro.

Samas tunnistas ta, et ka amet ise pole suutnud piisavalt hästi oma laborivõimekust reklaamida. «Me oleksime pidanud paremini turundama nii haiglatele kui ka perearstidele, edaspidi reklaamima end tervisekeskustele,» tõdes Aro. Kuna terviseametis on tööl meditsiinitöötajad, siis saavad ka tavalised inimesed tulla soovi korral tasu eest analüüse andma ja saadetud vastus edastatakse soovija perearstile.