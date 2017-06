Vähiravifondil napib jätkuvalt raha: kahe väikse tütre ema palub abi

Ida-Virumaal Kohtla-Nõmmel elav kahe väikese tütre ema pöördus hiljuti fondi poole palvega toetada tema maovähiravi, mille eest tuleb kahe kuu jooksul välja käia üle 4500 euro, kirjutab vähiravifond oma sotsiaalmeediakontol. Noorem tütar on praegu kuue-aastane ja vanem kaheksa-aastane.

Maovähidiagnoosist sai Kaire teada 2015. aastal. «Ehmatus ja ahastus oli suur. Miks?» kirjeldas naine oma tundeid pärast haiguse teadasaamist. Tegemist oli neljandas staadiumis vähiga. Sama aasta novembris tehti operatsioon, mille käigus eemaldati magu, põrn ja sapipõis. Operatsiooni käigus leiti, et salapärane maovähk on teinud külvi kogu organismi kõhukoopasse erinevatesse kohtadesse.

Kaire hakkas saama keemiaravi ja kosus tasapisi. «Kuigi esialgne keemia tablettide näol mulle ei sobinud, olen ma siiani saanud kolm erinevat keemiat kanüüli kaudu,» rääkis ta. Mullu novembris tuvastati naisel peeneteralised 2-3 millimeetrised metastaasid kõikjal kõhuõõnes. Paraku ei olnud keemiaravi halbade rakkude kadumisel eriti tulemuslik.

Seni on Kaire ravi eest maksnud haigekassa, kuid nüüd on vaja ravimit, mida haigekassa ei kompenseeri.

«Mul on kodus kaks imearmast väikest tütart. Iga päev soovida nad, et ema saaks terveks. Palvetame ka õhtuti Jumala poole, et ta mind tervendaks, usun ka tema tervendavasse väesse,» ütles Kaire.

Ta on kursis, et paljud on vähiravifondist toetust ja abi saanud. «Olen väga tänulik nendele inimestele, kes abivajajaid märkavad ja nende heaks teevad,» lisas kahe väikse tütre ema.

Fondi eesmärk on koguda Kaire toetuseks esialgu 3500 eurot ja naine ise panustab oma ravisse 1000 eurot. See tagab talle ravi kaheks kuuks. 3500 euro täis saamisel kasutab fond lisaks laekuvaid annetusi Kaire võimaliku edaspidise ravivajaduse katteks või teiste alaealiste lastega pereemade raviks.