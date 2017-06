Mida teha, kui hammas tuleb ära?

Olgu tegemist võrkpalli mängimise, rattasõiduga või hoopis surfilaual kulgemisega, sportlike tegevuste ajal võib juhtuda, et hambast tuleb kild ära või saab kannatada suisa kogu hammas, kirjutab Terviseuudised.

«Kui hambaga juhtub trauma, tuleks esimesel võimalusel pöörduda hambaarsti poole ja oluline oleks üles otsida ja alles hoida ka kild või hammas, mis on eraldunud. Samuti tuleks trauma kohta hoida niiskena ning samamoodi hambaga – hammast on võimalik transportida näiteks piima või sülje sees, kuid puudutada tohiks ainult hamba krooni osa,» soovitas Sakala hambaravi arst Kaja Kiige.

Ta lisas, et oluline on hamba päästmiseks on kiirus. «Mida kiiremini pääseb patsient arsti juurde, seda suurem on tõenäosus, et oma hammas õnnestub päästa,» ütles Kiige. Juhul kui enda hambaarsti juurde pole võimalik kiiresti saada, tuleks pöörduda erakorralisse vastuvõttu.

