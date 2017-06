Uuringutest selgub, millal nõelravi tõesti töötab

Nõelravi ravivõime on vastuoluline teema ja kahes hiljutises uuringus tehti selle kohta erinevaid järeldusi: esimene uuring toetas selle ravivõimet ja teine lükkas selle ümber, kirjutab LiveScience.

Esimene uuring avastas, et naised, kel on uriinipidamatus ja esineb tahtmatut urineerimist aevastamisel, köhimisel, naermisel või trenni tehes, võivad akupunktuurist kasu saada.

Teine uuring, mis vaatles teatud tüüpi viljatusega naisi ja väitis, et nõelravi ei suurendanud naiste võimalust last saada.

Dr Josephine Briggs ja David Shurtleff USA täiendava ja integreeriva tervise keskusest kirjutasid uurimustele juhtkirja, kus rääkisid, et need uuringud tõid päevavalgele, millal kaaluda nõelravi ja millal mitte.

Praeguseks tehtud uuringud on näidanud, et nõelravist on eelkõige abi subjektiivsete vaevuste, nagu valu, leevendamisel. Inimeste positiivsed ootused ja protseduurist saadud rahuldus aitab paranemisele kaasa. Sellised iidsed praktikad aitavad kahtlemata paljastada keerukaid ühendusi keha ja vaimu vahel.

Mõlemas uuringus kasutasid uurijad nõelravi vaatlemiseks rangelt teaduslikke meetodeid. Esimeses uuringus osales 504 naist, keda vaevas uriinipidamatus: üks osa neist said elektro-nõelravi, nõelravi koos elektrilise stimulatsiooniga ning teine osa võlts-nõelravi, mida kasutatakse uuringutes, selleks et välistada platseeboefekti mõju. Võlts-nõelravis kasutatakse ebatraditsioonilisi nõelravi punkte ning selle eesmärk on näida kui nõelravi.

Naised läbisid protseduuri kolm korda nädalas kuue nädala jooksul. Uuringu lõpus oli elektro-nõelravi saanud katseisikutel palju vähem uriinilekkeid võrreldes teise grupiga, kelle uriinipidamatus vähenes väiksemal määral.

Kuigi on nähtud, et platseeboefektil on nõelravi uuringutes oma roll, siis on leitud, et meetodil on ka mõned füsioloogilised mõjud kehale. Näiteks elektro-nõelravi võib põhjustada kokkutõmbeid lihastes ja ergutada vaagnalihaseid, mis aitab põie-, emaka- ja soolelihaseid tugevdada.

Uuring pakub välja, et naised, kel esineb uriinipidamatust, võiksid kaaluda koos teiste raviviisidega ka nõelravi. Seda oleks arukas proovida enne, kui otsustada mõne invasiivsema lahenduse, nagu operatsiooni, kasuks.

Teises uuringus vaatlesid Hiina Heilongjiangi ülikooli teadlased, kuidas nõelravi võiks aidata polütsüstiliste munasarjade sündroomiga naisi. See sündroom on levinud põhjus naiste viljatuseks ja tähendab seda, et munasarjad ei vabasta mentruaaltsükli jooksul munarakku.

Kokku osales uuringus tuhat sama sündroomiga naist, kes jagati nelja kategooriasse. Üks grupp sai nõelravi koos viljakusravimi klomifeeniga, teine grupp võlts-nõelravi koos sama ravimiga, kolmas sai nõelravi ja platseeboravimit ja neljas võlts-nõelravi ja platseeboravimit.

Uuringu ajal, mis kestis 2012.-2015. aastani, sünnitas umbes 200 naist katseisikutest. Nagu ka prognoositi, siis kõrgeim sünnitajate arv oli naiste seas, kes said viljakusravimit. 29 protsenti toimeainega ravimi võtnutest ja 15 protsenti platseeboravimi võtjatest said lapse. Nõelravil viljakuse suurendamisega seost ei leitud.

See leid ei toeta nõelravi viljakusravimina, järeldasid uurijad. Seega ei peaks kaaluma nõelravi aseainena klomifeenravile.

Mõlemad uuringud viidi läbi Hiinas ja avaldati 27. juunil ajakirjas JAMA.