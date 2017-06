Hambaarst: igemete veritsemine võib viidata tõsisele haigusele

Igemehaigused saab laias laastus jagada kaheks: gingiviit ehk igemepõletik ja parodontiit ehk hamba kinnitusaparaati kahjustav põletik, kirjutab tervisenõustamise keskkonnas kliinik.ee hambaarst Katrin Abel.

Enamasti põhjustab igemepõletikku mikroobidest koosneva katu kogunemine hammaste igemepiirile - lihtsamalt öeldes - puudulik suuhügieen. Samuti aitavad tõve tekkele kaasa ka suitsetamine, geneetiline eelsoodumus, diabeet, hormonaalsed muutused (näiteks rasedus), stress, mõned ravimid ja üldhaigused.

Igemepõletiku ehk gingviidi esimeseks tunnuseks ongi igemete veritsus, mis ilmneb hammaste puhastamisel. Kui midagi ette ei võeta ja hambakattu aina koguneb, süveneb põletik nõnda, et ige tursub ning muutub punetavaks ja hellaks. Märkimisväärseid vaevusi gingiviit siiski veel ei põhjusta.

Järgmine samm - parodontiit, mis võib viia hambad suust

Ravimata gingiviit võib areneda edasi parodontiidiks. See krooniline haigus ei ole enam naljaasi, vaid võib hävitada hambaid ümbritseva luu, tekitada hammaste liikuvust ning hiljem põhjustada lausa hammaste välja kukkumist.

Kuna ka parodontiit alguses endast väga märku ei anna, võibki ta kulgeda salakavalalt nii, et inimene ise haiguse olemasolust midagi ei tea. Sümptomid on samad, mis gingiviidi puhul, lisaks võib tekkida halb hingeõhk ja maitse suus ning haiguse hilisemas faasis hammaste liikuvus, mäda eritumine igeme vahelt ja valu.

Tasub teada, et gingviiti on võimalik täielikult välja ravida, kuid parodontiidi tekitatud kahjustused on paraku pöördumatud, sest hävinud igeme- ja luukudet ei ole võimalik enam taastada.

Igemepõletiku ravi aluseks on haiguse põhjuse ehk hambakatu ja selle kogunemist soodustavate faktorite (näiteks hambakivi) eemaldamine hambaarsti juures ning edaspidi õigete hügieenivõtete kasutusele võtmine.

Kõige tähtsam on aga pidev kodune väga hea suuhügieen: regulaarne põhjalik hammaste pesemine ning ka hambavahede puhastamine hambaniidi või hambavaheharjakesega nii, et hammastele ei jääks hambakattu.

