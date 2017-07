Tervisenõu: mida teha, kui põletad keele ära?

Vastab Apotheka proviisor Janika Tähnas.

Põletuse korral on esmatähtis kiire jahutamine, et põletus ei süveneks. Mida kiiremini on võimalik keelt jahutada, seda kiiremini on lootust ka paraneda. Jahutuseks sobib hästi näiteks külm vesi – eriti hea kui keelt saaks hoida mõned minutid külma jooksva vee all.

Kui see aga pole võimalik, siis võiks ära juua klaasitäie jahedat vett, hoides iga lonksu veidi aega suus. Vesi niisutab suud ja aitab hoida süljenäärmeid töös, mis omakorda puhastab suuõõnt bakteritest. Kui külma vett pole kohe käepärast, võib eeskuju võtta ka loomariigist ja keelt kümne sekundi kaupa suust väljas hoida.

Mida ei tasuks süüa?

Kindlasti peaks hoiduma kuumadest, vürtsikatest ja hapudest söökidest ja jookidest, mis mõjuvad valusale ja tursunud keelele ärritavalt. Ka teravate servadega toidud nagu pähklid, küpsised või kartulikrõpsud, võiks menüüst välja jätta. Pigem tasub süüa jäätist, jogurtit või suvist keefirisuppi.

Aga nii nagu haavadega ikka, on oluline hoida puhtust, et põletada saanud koht saaks paraneda. Seega pärast sööki tuleb kindlasti taas vett juua, et suus olevad toiduosakesed ning bakterid sinna pikemaks ajaks ei jääks, kuna see ärritab põletada saanud kohta

Antibakteriaalselt ja põletikulisele limaskestale rahustavalt mõjub koorheksidiini sisaldava suuveega loputamine, seda tuleks teha kass korda päevas ning mitte hambapesuga samal ajal.

Millal pöörduda perearstile?

Kui keel on häirivalt valus, ei tasu sellele mingeid salve ja kreeme panna, küll aga võib võtta valuvaigistit – paratsetamooli või ibuprofeeni. Ka lusikatäis mett võib leevendust pakkuda. Kui aga keel on nädal pärast kõrvetamist ikka valus, tasub suhelda oma perearstiga.