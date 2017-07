Uuring: kümnest vanemast neli arvavad, et lapse päevitunud nahk näitab head tervist

Uuringust selgus, et ligi neli lapsevanemat kümnest usub väärarusaama, et päevitus lapse nahal näitab lapse head tervist, kirjutab The Guardian. Samuti suhtuvad nad üsna pingevabalt laste päikese käes olemisse.

Küsitluses osales 1001 lapsevanemat, kel olid kuni 16-aastased lapsed. 34 protsenti neist arvas, et päevitunud nahk kaitseb last päikesepõletuse eest ja 37 protsenti vanematest pidas päevitunud nahka märgiks lapse heast tervisest.

Ligikaudu 70 protsenti osalejatest arvas, et suvel pruuniks saamine on normaalne. Samal ajal teadis 56 protsenti vastajatest, et pruun nahk on nahakahjustuse sümptom ja seda on mõttekas vältida.

Igast 20st vastanust üks oli lubanud oma lapsel kasutada solaariumit ning 7 protsenti vanematest olid julgustanud oma last kasutama madala kaitsefaktoriga päikesekreemi. Igast 10st vastajast üks arvas, et laps peaks võtma ära oma päevitusriiete ülemise osa, et nahale ei jääks päevitamisest rante.

Samas tunnistas 17 protsenti vanematest, kelle laps oli alla 11 eluaasta, et lapsel on esinenud kahe viimase aasta jooksul neli või rohkem korda valusat päikesepõletust. 4 protsenti vanematest tõdes, et nende laps on lausa nii tõsiselt ära põlenud, et ta on sattunud haiglasse.

Meteoroloogiakeskuse meteoroloog Nigel Acheson toonitas, et vanemad ei tohiks jätta laste nahavähi eest kaitsmist juhuse hooleks. UV-kiirgus on üldiselt kõrgem maikuust septembrikuuni ning ka pilved ei takista seda alati.

Vanemad peaksid hoolitsema oma beebide ja ka vanemate laste naha eest, sest laste nahk on palju tundlikum kui täiskasvanul ning korduvalt lapseeas saadud kahjustus tõstab tõenäosust, et lapsel tekib hilisemas elus nahavähk, rääkis Inglismaa riiklikku tervishoiuteenistuse Lõuna piirkonna meditsiinidirektor Nigel Acheson.