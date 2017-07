Kuidas kiirtoit lapsele tervislikumaks muuta?

Olles tegus vanem, on paratamatu, et mõnikord tuleb koduse toidu asemel valida kiirtoidurestoran, kuid ka seal on võimalik teha laste tervise heaks nii paremaid kui ka halvemaid valikuid, kirjutab CNN.

Hoia alati suupisted käepärast

Võimalusel varu toidupoest tervislikke suupisteid nagu lõigutud puuviljad, juustupulgad, jogurtid. See hoiab ära suurema nälja kiirtoidukohta jõudmisel.

Vali vanusele vastavad portsjonid

Lasteeine on tavaliselt hea valik, sest portsjonid on väiksemad. Rääkimata hiigelsuurtest kiirtoidueinetest, võivad ka tavalised eined lastele liiga suured olla.

Julgusta valima puu- ja juurvilju friikartulite asemel

Värskete puu- ja juurviljade või piimatoodete lisamine kiirtoidu einele aitab seda tasakaalustada ja tervislikumaks muuta. Kiirtoidurestoranid pakuvad friikartulite asemel porgandeid, õunaviile või salatit.

Jaga oma einet lapsega

Jagamine mitte ainult ei vähenda portsjoneid, vaid aitab lapsele tutvustada erinevaid valikuid, nagu näiteks grillkanavõileib või suitsukanasalat. Ka vanemad võiksid vahetada ebatervislikumad kõrvalroad nagu friikartulid või sibularõngad ja magustoidud nagu jäätisekokteilid või jäätisemagustoidud puu- ja juurviljade vastu.

Jäta karastusjook vahele

Toitumisteadlased nõustuvad, et tervislikuimad joogivalikud on maitsestamata piim või vesi. Ka mahl võib olla valikus, kuid selle kogus peab olema piiratud kõrge puuviljasuhkru sisalduse tõttu.

Kehtesta ootused

Kui sa ei taha, et su laps telliks friikartuleid või soovid, et lapsed valiksid toidu kõrvale ka juur- ja puuvilju, anna neile sellest ette teada. Palju lihtsam on panna lapsi valima tervislikke toiduvalikuid, kui arutada seda varem ja planeerida ette, mida nad võiks tellida. Seda võib teha restorani sõites, kuid kindlasti enne kassas seismist. See aitab ennetada pahurust ja vaidlemist tellimise ajal. Kuigi tuleks meeles pidada, et kui vanematel on probleeme kiirtoidu kohas pakutavaga, oleks võib-olla parem valida üldse teine koht söömiseks või külastada kiirtoidukohta harva. Minnes kohta, mille põhimenüüs on hamburgerid, ootab laps, et saab seda süüa.

Palu lastel istuda

Sööge einet kõik koos laua ümber istudes. Mõnes kiirtoidurestoranis võivad olla mängunurgad ja lapsed valivad istumise ja söömise asemel ringi jooksmise. Selle asemel, et lasta lapsel edasi-tagasi joosta ja käigupealt friikartuleid haarata, võiks vanemad kehtestada reegli, et lapsed istuvad söömise ajal koos teistega laua taga. Nad võivad mängida enne ja pärast, kuid söögi ajal võiksid siiski ainult süüa.

Õpeta teismelistele tervislikke toitumisharjumusi

Teismelised teevad üldiselt oma valikud ise, kuid vanematel on võimalus neile tutvustada erinevaid võimalusi. Paku või soovita teismelisele topelt-juustuburgeri asemel salatit, kanavõileiba, vrappi, riisi- või täistera rooga. Samas võivad pealesuruvad soovitused ja ettekirjutused teismeliste puhul hoopis vastu töötada. Pigem teavita neid huvitavatest ja maitsvatest toitudest ning julgusta valima tervist toetavaid ja energiat andvaid sööke.

Ole hea eeskuju

Vanemad võivad lapsi tervislikumalt toituma suunata, kui teevad ise kasulikemaid valikuid näiteks friteeritud kana asemel grillitud kana või vähendavad kõrge kalorsuse ja suhkrusisaldusega kastmete nagu majonees või ketšup tarbimist. Teisisõnu, teod loevad alati rohkem kui sõnad.