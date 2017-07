Lastemajas on esimese kuue kuuga abi saanud 30 last

Aasta esimese kuue kuuga on sotsiaalkindlustusameti Lastemaja töötajad abistanud 30 Tallinna ja Harjumaa piirkonna last. Täna külastas Lastemaja ka president Kersti Kaljulaid, kes sai ülevaate esimese poolaasta tegevustest ja tulevikuplaanidest.

"Meil tuleb tagada, et ükski laps, kes seda vajab, ei jääks märkamata ja nad tõesti jõuaksid siia majja, kus neid aidatakse. Ning teiseks, et abi ahel ei katkeks pärast esialgset tuge. Ohvrid peavad saama uue elu – ilusa, terve ja normaalse," ütles president Kersti Kaljulaid. "Me ei ole nii vaene riik, et ei suudaks sellele osale ühiskonnast tagada tuge, mida nad vajavad," lisas riigipea.

Seksuaalvägivalda on kogenud iga kümnes noor

Lastemaja projektijuhi Anna Frank-Vironi sõnul on ka üks laps juba liiga palju. „Laste seksuaalne väärkohtlemine on Eestis kahjuks üsna levinud. Seksuaalvägivalda on kogenud iga kümnes noor, neist viis protsenti on olnud sunnitud olema seksuaalvahekorras,“ rääkis projektijuht.

Justiitsministeeriumi andmetel registreeriti 2016. aastal 434 lastevastast seksuaalkuritegu. Vägistamise ohvriks langes ligi 100 last, kelle keskmine vanus teo toimepanemise hetkel oli 9 aastat. Lapsega toimunud seksuaalkuritegude toimepanijatest suurem osa olid lapse pereliige, sugulane või muu tuttav inimene.

Harva pöörduvad lapsed oma murega spetsialisti poole

Frank-Vironi sõnul tulevad paljud juhtumid ilmsiks alles palju aastaid hiljem. Paljud abivajajad ei jõua spetsialistide juurde, sest enamasti räägitakse toimunust emale või sõbrale. Ka politseisse teatatakse väärkohtlemistest harva. Seetõttu on oluline, et inimene, kellele laps on rääkinud teavitaks juhtunust ja otsiks lapsele edasist abi.

Lastemajas pakutakse mitmekülgset abi

Lastemaja on sotsiaalkindlustusameti poolt pakutav lapsesõbralik ja erialadevaheline teenus seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega laste abistamiseks. Lastemajas töötavad lisaks sotsiaalkindlustusameti inimestele lapse heaolu nimel ka erinevad võrgustikuliikmed– lastekaitsetöötaja, politsei, psühholoog ja paljud teised. Lastemaja teenuse meeskond hindab lapse olukorda ja abivajadust, viib läbi juhtumi lahendamiseks vajalikud uurimistoimingud ning pakub lapsele vajalikku abi.

Eesti esimene Põhja Lastemaja avati pilootprojektina selle aasta alguses ning teenust osutatakse esialgu Tallinna ja Harjumaa piirkonna lastele. Kõigis piirkondades abistavad seksuaalselt väärkoheldud lapsi politsei ja sotsiaalkindlustusameti ohvriabitöötajad, kelle poole võib teenuse saamiseks pöörduda juba kahtluse korral.