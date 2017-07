Kui ohutu on püsijumestus?

Püsijumestamine muutub aina populaarsemaks võimaluseks, kuidas enda välimust kujundada, kirjutab foxnews. See hoiab kokku jumestamise peale kuluvat aega ja raha ning on võimalus näiteks inimestele, kes on üle elanud haigusi või keemiaravi. Kuid püsiva jumestuse tegemine võib olla veel tundmata ala ning tekitada palju küsimusi ja kahtlusi.

Mis on püsijumestamine?

Püsiv jumestamine on sisuliselt kosmeetiline tätoveerimine, mis ei erine kuidagi tavalisest tätoveerimise protseduurist. Värvipigment kantakse nõelaga naha epidermisesse ehk marrasnahka, et muuta selle välimust. Kõige levinumad kosmeetilised tätoveeringud tehakse huultele, kulmudele ja silmadele.

Valida saab erinevate värvide vahel ning tavaliselt kasutatakse protseduuri ajal kohalikku tuimestust ja tätoveerimise protseduur võib kesta mitmeid tunde. Kohe peale tätoveerimist on meik tavaliselt palju tumedam kui see lõplikult peaks välja nägema. Värvid muutuvad kirkamaks esimeste päevade jooksul, kui tätoveering paraneb. Tulemus võib kesta alates kuudest kuni aastateni, olenevalt näiteks kasutatud pigmendi tüübist või päikesevalgusest.

Kas see on ohtlik?

Püsijumestust peetakse tavaliselt ohutuks. Sellega kaasnevad samad riskid, mis tavaliste tätoveeringutega. Nendest kõige ohtlikum on infektsioonioht, mis võib tekkida ebasanitaarsetest tööriistadest või varustusest. Tätoveerimisteenuseid on reguleeritud erinevate seaduste ja lubadega, mis annab võimaluse nende ohutust kontrollida. Alati tuleb veenduda, et püsijumestuse pakkuja on professionaal ja tal on olemas kõik vajalikud tunnistused ja load. Samuti peab püsijumestuse tehnik oskama vastata kõigile kliendi küsimustele, mis on puudutavad protseduuri turvalisust. Protseduuri algul peab klient veenduma, et tehnik avab tema ees uue steriilse nõela ning kasutab uusi kindaid.

Väiksemad riskid

Ülejäänud riskid ei ole tõsised, kuid on väärt mainimist. Allergilised reaktsioonid tätoveerimisel ja püsijumestamisel kasutatud pigmentide vastu on harvad, kuid neid on raske ravida, sest pigmendi eemaldamine on keeruline. Lisaks on oht, et tekivad granuloomid ehk mügarikud, mis moodustuvad kehas võõrkeha ümber või keloidarmid ehk liigne armkude. Samuti on püsijumestuse eemaldamine keeruline.

Kui juhtub, et püsijumestusega inimene vajab magnetuuringut MRI-d, tuleb eelnevalt tehnikut oma tätoveeringust teatada, sest vahel tunnevad püsijumestusega inimesed tätoveeritud alas põletust või paisumist, kuid need kõrvalnähud on ajutised.

Kas see on valus?

Enamikule inimestele on püsijumestuse tegemine vähemalt ebamugav, sest huuled ja silmad on väga tundlik piirkond. Kui kohalikku tuimestust tavaliselt tätoveerimises ei kasutata, on see väga levinud püsijumestuse tegemisel. Kuna suurem osa protseduure kestavad vähemalt kaks tundi, siis on oluline tehnikule teada anda, kui valu muutub väljakannatamatuks. Siiski tuleks meeles pidada, et igasuguse tätoveerimisega käib kaasas teatud ebamugavustunne, mida ei saa vältida.