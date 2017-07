Läti perearstid alustasid streiki

Läti perearstid alustasid tähtajatut streiki. Nad pole nõus perearstikeskuste liitmisega ja tervishoiu süsteemi pakutud rahastamismudeliga, vahendab Aktuaalne kaamera. Samuti ei soovi perearstid e-tervisele üle minemist enne kui patsientide andmed on seal täielikult kaitstud.

Protesti märgiks katkestas töö 650 perearsti, kes moodustavad rohkem kui poole kõigist Läti perearstidest. Pereõed jätkavad patsientide vastu võtmist ja osutatakse ka erakorralist abi. Suuremal osal inimestest tuleb streigi ajal pöörduda lähimasse haiglasse, mis väiksemates kohtades võib olla koguni 50 kuni 80 kilomeetri kaugusel.

Arstide sõnul rikub reform perearstide töömudeli põhimõtteid. Perearstide keskuste liitmisel kaob järjepidavus arsti ja patsiendi vahel ja tekib olukord, kus patsient ei saa alati minna ravile enda perearsti juurde.

Läti valitsus on valmis arstide palka kolmandiku võrra tõstma, mis kasvataks arstide 900 eurost palka 200 euro võrra. Ka see muudatus ei ole perearstidele meeltmööda, sest tohtrid soovivad, et raha eraldataks kogu praksise jaoks. Lisaks arsti palgale on seal ka muud kulud ja teiste meditsiinitöötajate tasud.

Lisaks on küsimus peagi jõustuva e-tervise süsteemiga Lätis. 1. septembrist tahtis Läti minna üle elektrooniliste haiguslehtede süsteemile, kuid siiani pole selgust, kuidas kaitstakse seal patsiendi andmeid, näiteks diagnoosi tööandja eest.