Hõrgus arbuusis peituvad kasulikud omadused

Suvi on küpseimate ja magusamaimate arbuuside aeg. See maitsev vili ei ole aga ainult ilus vaadata ja hea süüa, vaid mõjub hästi ka üleüldisele tervisele, välimusele ja enesetundele, kirjutab LiveScience.

Hoiab südame tervena

Arbuus on kõrge lükopeenisisaldusega, mis kaitseb rakke kahjustuste eest ja võivad aidata alandada riski haigestuda südamehaigustesse. USA-s tehtud uuring leidis, et arbuusiekstrakt aitas ülekaalulistel täiskasvanutel vähendada südame ületöötamist ja alandada vererõhku.

Arbuus võib olla eriti oluline vanematele naistele, kellel esineb peale menopausi verearterite jäikust. Uuringus, kus naised võtsid kuue nädala jooksul arbuusiekstrakti, oli näha vererõhu alanemist ja arterite muutumist elastsemaks. Uuringu autorid omistasid selle kasu arginiinile. Arginiin on aminohape, mis konverteeritakse kehas arbuusis sisalduvast tsitrulliinist. Arginiin on aminohape, mis aitab parandada vere voolavust ja võib aidata vähendada liigse rasva ladestumist.

Põletikuvastased omadused

Lükopeen arbuusis muudab ta põletikuvastaseks puuviljaks. Lükopeen pidurdab mitmeid põletikulisi protsesse ja töötab antioksüdandina, et neutraliseerida vabu radikaale kehas. Lisaks sisaldab arbuus koliini ehk vitamiini B4, mis aitab kroonilisi põletikke ära hoida.

Põletiku vähendamine ei ole kasulik ainult inimestele, kes vaevlevad artriidi käes, vaid toetab üleüldist tervist ja immuunsust.

Varustab keha vedelikuga

Arbuusid aitavad parandada üleüldist keha veevajadust. Saame 20-30 protsenti vedelikku toidust ning see puuvili on oma suure veesisalduse tõttu eriti hea veeallikas. Lisaks sellele on arbuusimahl täis kasulikke elektrolüüte, mis võivad ära hoida kuumarabandust.

Hoiab seedimise korras

Arbuus sisaldab kiudaineid, mis toetavad seedimist ja aitavad sul ennast kergena tunda.

Kasulik nahale ja juustele

A-vitamiin mõjub nahale hästi ja kõigest tassitäis arbuusi sisaldab peaaegu veerandit päevasest A-vitamiini vajadusest. A-vitamiin aitab hoida juukseid ja nahka niisutatuna ja toetab normaalset kollageeni ja elastaani sünteesi kehas.

Vähendab lihasvalu ja suurendab atleetilist võimekust

Arbuusisõpradest sportlastel veab, sest arbuusimahla joomine enne intensiivset treeningut vähendab lihasvalu ja korrigeerib südamerütmi järgmisel päeval. See võib olla tingitud arbuusis sisalduvatest aminohapetest: tsitrulliinist ja arginiinist, mis on verevoolavusele kasulikud.

2015. aastal avaldatud uuring väidab, et arbuusis sisalduv tsitrulliin võib olla kasulik ka sportlikule võimekusele, sest osalejad, kes võtsid tsitrulliini toidulisandit nägid suuremat võimekust kõrge intensiivsusega spordialadel nagu rattasõit ja sprint.

Vähki ennetav

Tänu antioksüdantidele võib arbuus sarnaselt teistele puu- ja juurviljadele vähendada vähki haigestumise riski. Eriliselt just lükopeeni on seostatud eesnäärme vähirakkude kasvu vähenemisega.