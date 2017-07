Menstruatsioon ei mõjuta otsustusvõimet, kinnitab uuring

Zürichi ülikooli haiglas tehtud uuringus vaadeldi seost kognitiivse võimekuse ja hormonaalsete muutuste vahel, varasemad selle kohta käivad tõendid lükati ümber ja kuulutati ebapädevaks, kirjutab Independent.

Teadlaste meeskond testis 88 naise peamisi kognitiivse taju toimemehhanisme menstruatsiooni ajal: töömälu, tähelepanu ja kõrvalekaldeid loogilisest otsustusprotsessist. Leiti, et need valdkonnad ei olnud hormonaalsetest muutustest mõjutatud.

Uurijad ütlesid, et väidetavad tõendid madalamast võimekusest testide ajal on tõenäoliselt olnud "valepositiivsed" ja pärinevad väga väikestest uuringutest, kus on osalenud vähem kui 10 katseisikut.

Uue uuringu juhataja professor Brigitte Leeners Zürichi ülikooli haiglast ütles, et reproduktiivse meditsiini spetsialisti ja psühhoterapeudina tegeleb ta paljude naistega, kellel on mulje, et menstruaaltsükkel mõjutab nende heaolu ja kognitiivset võimekust.

Kuigi on mõningaid erandlikke näiteid, ei mõjuta hormonaalsed muutused üldiselt naiste kognitiivset võimekust. Uuringus testiti 88 naise aju võimekust menstruatsiooni ajal ning 68 naist neist läbisid uued testid teise menstruatsioonitsükli ajal.

Kirjutades teadusajakirjas Frontiers in Behavioural Neuroscience ütlesid uuringu läbiviijad, et tulemused viitavad sellele, et seosed hormonaalsete kõikumiste ja kogntiivse taju muutuste vahel on ilmselt valed eelnevate katsete metodoloogiliste kõrvalekallete ja juhuslikkuse tõttu. Selles uuringus ei leitud aga mingisugust pidevat või tähelepanuväärset seost eesajukoore kognitiivses toimimises ja hormoontaseme kõikumises kahe menstruaaltsükli vältel.

Uuringut saab täismahus vaadata ajakirjas Frontiers in Behavioural Neuroscience.