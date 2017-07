Sotsiaalne staatus määrab hääletooni

Mehed ja naised võivad endast kõrgemal sotsiaalsel positsioonil oleva isikuga, näiteks ülemusega, rääkida kõrgema hääletooniga ning see võib olla märk alandlikkusest, vahendab Science Daily.

Stirlingi ülikoolis läbi viidud uuringus selgus simuleeritud töövestluse käigus, et inimese hääle omadused – eriti selle kõrgus – sõltusid intervjueerija positsioonist.

Uuringu läbiviija dr Viktoria Mileva ütles, et maskuliinne ja madal hääletoon kõlab domineerivamalt – intervjueeritavad kõrgendasid hääletooni, kui tundsid, et intervjueerija asub temast kõrgemal positsioonil. «See võib olla ka märk alandlikkusest, millega püütakse näidata domineerivale isikule, et endast ei kujutata ohtu ning soovitakse vältida konflikte,» ütles Mileva.

Hääletoonid muutusid lähtuvalt teise inimese sotsiaalsest staatusest nii meestel kui naistel. Seda võidi teha nii teadlikult kui alateadlikult.

Veel leiti uuringu käigus, et inimesed, kes tunnevad end domineerivana – usuvad, et teised vaatavad neile alt üles ning, et nad omavad kõrget prestiiži. Sellised inimesed ei pruugi oma madalat hääletooni muuta suheldes teise kõrge sotsiaalse staatusega inimesega.

Eksperdid usuvad, et uuringutulemused on ülekantavad lisaks tööintervjuule ka teistesse olukordadesse, kus omavahel suhtlevad kaks erineva sotsiaalse staatusega inimest.