Suur koolerapuhang Jeemenis: pooled haigestujatest on lapsed

Surmajuhtude arv Jeemenis on viimaste kuude vältel kasvanud ja kasvab veelgi, vahendab CNN. WHO (World Health Organisation) raporti kohaselt on viimase kahe kuu jooksul avastatud ligi 275,987 potentsiaalset koolera haigusjuhtu, 40% põdejatest moodustavad alla 15-aastased ning 33% on vanemad kui 60.

Surnud on umbes 1600 inimest. Kooleravabad on riigis vaid kaks provintsi.

Koolera levib kiiresti

«Kui sa hommikul haigestud ja koheselt ravi ei saa, siis õhtul on asjalood juba väga halvad,» ütles WHO pressiesindaja Christian Lindmeier. Eakam inimene võib surra sama päeva õhtuks, lisas ta. Tegu on praegu kõige hullema koolerapuhanguga maailmas, teatas WHO.

WHO väitel põhjustab koolerat Vibrio cholerea bakteri sattumine organismi. Bakter levib väljeheidetega kokku puutunud toidu ja veega. Koolera sümptomid on äkiline vesine kõhulahtisus, mis võib põhjustada surma dehüdratsiooni ehk vee puuduse tõttu organismis. 80% koolerasse haigestunutel sümptomeid ei esine, kuid nad võivad bakterit edasi levitada, teatas WHO.

Keeruline olukord riigis

Ligi 14,5 miljonil Jeemeni elanikul puudub ligipääs puhtale veele ja kanalisatsioonile, teatas WHO. WHO, Ameerika Ühendriikide lastefond (the United Nations Children’s Fund) ja kohalikud tervishoiuasutused asusid koostööle, et saata Jeemenisse ravimeid ja abi. WHO kohaselt on asutatud 45 keskust kõhulahtisuse raviks ja 236 veevõtu kohta.

«Kõige keerulisem on inimesteni jõudmine,» ütles Lindmeier. Olukorra muudab veelgi raskemaks riigis toimuv kodusõda, mille tõttu 18,8 miljonit inimest vajavad humanitaarabi. Suur osa riigi meditsiinitöötajates on sõja tõttu põgenenud või tapetud.