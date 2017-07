UV-plaaster aitab ennetada nahavähki

Plaaster on kaetud valgustundlike värvidega, mis muutuvad UV-kiirtega kokkupuutel, vahendab CBS News. Plaastrit tuleb skanneerida nutitelefonidele mõeldud mobiilirakendusega, mis saadab tulemuste põhjal info, kas päike on nahka kahjustanud ning õpetused, mida peaks kahjustuse vältimiseks tegema.

Kahjustus liigsest päikse käes viibimisest ilmneb enamasti aastaid hiljem. Dermatoloog dr Gene Rubinsteini sõnul on naha kahjustus päikse käes viibides kumulatiivne ning plaastri ja äpi kasutamine aitaks ennetada nahavähi teket.

Plaaster on kasulik näiteks teismelistele, kellel ei püsi meeles päiksekreemi peale määrida, sest see näitab ära, millal päike nahka on kahjustanud isegi kui see veel välja ei paista, ütles Rubinstein.

Plaastrit võib kanda kolm päeva järjest ning sellega saab ka ujumas käia.

Kosmeetika- ja ilutoodete firma L’ Oreal tutvustas plaastrit juba 2016. aastal ning seda saab endale soetada Loreal’i kodulehelt.