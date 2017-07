Keskhaiglas sündis rekordarv kaksikuid

2017. aasta on keskhaigla sünnitusmajas kulgenud väga töökalt. Aasta esimese kuue kuuga on ilmale aidatud rekordarv kaksikuid.

Kui möödunud aasta oli keskhaigla sünnitusmajale rekordiliseks laste sünni koguarvult, siis ka tänavune aasta on kujunenud väga lasterohkeks. Poole aastaga on sünnitusmajas ilmale tulnud 2026 last, kelle hulgas 1054 poissi ja 972 tüdrukut.

Eriti rõõmustav on aga aasta olnud mitmike sündide osas. Tänavu on vanematele topeltrõõmu valmistanud juba 55 paari kaksikuid. Üle veerandi ehk lausa 15 paari kaksikuid sündis aasta esimesel kuul. Lisaks võis sünnitusmaja hiljuti nelja-aastase vaheaja järel rõõmustada ka kolmikute sünni üle.

Kolm aastat tagasi, 2014. aastal sündis esimese poolaastaga 31 paari kaksikuid, aasta hiljem 40 paari ning möödunud aastal juba 49 paari.

Keskhaigla sünnitusmaja alustas tegutsemist juba 1804. aastal ning on tänaseks kasvanud Eesti suurimaks, võttes igal aastal vastu ligi kolmandiku kogu Eesti sündidest. 2016. aastal sündis keskhaiglas kokku 4382 last, nende hulgas 96 paari kaksikuid.