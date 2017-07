Helsingisse võib tulla Euroopa Meditsiiniagentuuri peakontor

Soome valitsuse Euroopa Liidu ministrite komisjon otsustas neljapäeval nominerida Helsingi Euroopa Meditsiiniagentuuri (EMA) võõrustajaks. Soome on üks paljudest liikmesriikidest, kes võistleb agentuuri peakontoriks saamise nimel, kirjutab yle.

Euroopa Meditsiiniagentuuri peakontor, mis annab tööd umbes 900 ametnikule, töötab hetkel Suurbritannias, kuid otsib seoses riigi lahkumisega Euroopa Liidust uut kontorit.

Komitee valis Soome kandidaadiks Helsingi osalt linna heade transpordiühenduste tõttu. Ligipääsetavus on üks kriteerium, mille järgi võõrustavat linna valitakse. See tähendab lennuühendust kõigi Euroopa Liidu pealinnadega, mandritevahelisi lende ja hotellide võimekust mahutada tippkohtumiste külalisi. Samuti peab võõrustavas linnas olema võimalus rahvusvaheliseks ja mitmekeelseks hariduseks agentuuri personaali lastele.

Kuigi Turku ja Kuopio olid samuti agentuuri võõrustamisest huvitatud, ei olnud kummalgi Helsingiga võrdväärseid rahvusvahelisi transpordivõimalusi.

Taani on agentuuri võõrustamiseks teinud kõvasti lobitööd. Soome kampaania aga on aeglustunud kaua kestnud otsustamise pärast, kus peaks asuma Soome Meditsiiniagentuur Fimea. Kolmapäeval kinnitas valitsus lõpuks, et Fimea peakontor jääb Kuopiosse.

Otsus uue EMA kontori asukoha kohta tehakse Euroopa Liidu Üldasjade nõukogus suletud hääletusel novembris.

Soome on praegu ühe Euroopa Liidu agentuuri kodulinn. Helsingis asub Euroopa Keemikaalide Agentuuri peakontor, mis annab tööd 600 inimesele.