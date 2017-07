Sotsiaalministeerium vaktsineerimiskohustust ei poolda

Õiguskantsler Ülle Madise tunneb muret, et vaktsineeritud laste arv on Eestis aasta-aastalt vähenenud ning leiab, et sellise trendi jätkudes võiks kaaluda, milliste meetmetega saaks vaktsineeritute arvu taas tõusule keerata, vahendab Med24.

«Meil on täna juba liiga palju vaktsineerimata ja seetõttu nakkusele vastuvõtlikke lapsi. Need lapsed võivad haigestuda ise kui ka haigust edasi kanda,» ütles sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse. Ta lisas, et sotsiaalministeerium ei poolda siiski vaktsineerimise kohustuslikuks muutmist, vaid senisest suuremat ja mahukamat teavitustööd.

Jesse märkis, et vaktsineerimisalase teadlikkuse tõstmiseks tehakse koostöös terviseametiga teavitust nii arstide kui ka üldiselt elanikkonna hulgas. Sellks on välja antud erinevaid infomaterjale ja korraldatakse vaktsineerimiseteemalisi infopäevi arstidele.

«Praegu on kindlasti vaja palju rohkem inimestele selgitada vaktsineerimise vajalikkust, kui oli vast 30-40 aastat tagasi, mil öeldi, et see on kohustuslik ja oligi kõik,» tõdes Jesse. Ta ütles, et eriti oluline on perearstide ja kooliõdede roll, kes laste ja lastevanematega kõige tihedamalt kokku puutuvad.