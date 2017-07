Kuidas valida aktiivsusmonitori?

Kuigi ka nutitelefon on võimeline samme lugema ja kulutatud kilokalorite hulka arvestama, ei ole nutitelefoni kaasaskandmine treenides alati mugav ja vahel on see lausa võimatu. Selleks, et aktiivsust mõõtvate vidinate džunglis mitte ära eksida, on PopularScience andnud ette mõned näitajad, mida seadme valimisel jälgida.

Aktiivsusmonitoorid on tavaliselt randme ümber kantavad väikesed tehnoloogilised seadmed, mis mõõdavad erinevaid aktiivsuse ja puhkusega seotud näitajaid alates läbitud meetritest kuni südame löögisageduseni ja unekvaliteedini välja.

Kuhu soovid monitori panna?

Suurem osa monitoridest käivad ümber randme. Kuid soovides, et randmed vabaks jääksid, tuleb valimisel silmas pidada, kuhu mõõtja asetada saab.

Ekraaniga või ilma ekraanita

Paljud lihtsamad seadmed on ilma ekraanita. Mõnel on väike ekraan, mis näitab näiteks aega ja vahel telefonist tulevaid teateid. Rohkem informatsiooni näitavad aktiivsuse jälgijad on tavaliselt raskemad, kui lakoonilised seadmed, mida võib võrrelda käevõruga.

Aku kestvus

Kaalu seda, kui oluline on sinu jaoks aku kestvus. Osad seadmed töötavad patareidel, mida peab vahetama umbes iga nelja kuu tagant. Keerulisemad seadmed ja näiteks need, millel on ekraan, vajavad pidevat laadimist.

Ühendatavad rakendused ja seadmed

Ole kindel, et saad aktiivsusmonitori oma telefoniga ühendada, sest see on kella töötamisel üks olulisemaid vajadusi. Mõned Apple´i kellad ei tööta Android telefonidega ning vastupidi. Samuti tuleb jälgida, kas rakenduses on sinu eelistusetele vajalikud valikud.a

Veekindlus

Enamik aktiivsuse mõõtjaid kannatavad ära väikese vihma, kuid veekindlusest oleneb täielikult, kas plaanid seadmega ka ujuda. Kui spordid tihti õues, võib veekindel seade olla turvalisem valik. Parem karta, kui kahetseda.

Südametegevuse mõõtmine

See on üks põhilisi asju, mis eristab kallemaid seadmeid odavatest. Kui soovid oma südame tervisest detailset ülevaadet, ole kindel, et seade sisaldab südame löögisageduse andurit. Kui sa seda aga ei soovi, võid selle raha pigem säästa.

Unetegevuse jälgimine

Paljud aktiivsusmonitorid lubavad vähemalt mingit sorti une jälgimist. Siiski tasuks lugeda ka väikest kirja, sest on seadmeid, mis teevad vahet kergel unel ja sügaval unel ja neid, mis ei tee.

GPS

Seadmed, millel on GPS jälgivad liikumise teekonda ja veel täpsemalt teevad seda ka siis, kui monitor ei ole nutitelefoniga ühendatud. Selliseid seadmeid on vähe ja tavaliselt peab GPSi soovija endale hoopis nutikella soetama.

Nutikellad

Aktiivsusmonitori ja nutikella vahel olev piir on hägune, kuid tavaliselt omab nutikell kõvasti rohkem võimalusi ja selle eest tuleb ka oluliselt rohkem raha välja käia. Valik oleneb ilmselt kõige enam sellest, mida plaanid aktiivsusmonitoriga teha. Kui kavatsed mudastel teedel joosta või osaled mõnes meeskonnaspordis, kus võid pidevalt teistelt mängijatelt obadusi saada, ei maksa ilmselt 300-eurost nutikella käel hoida. Põhiliselt jooksmise ja rattaga sõitmisega tegeledes võib see aga üsna turvaline olla.