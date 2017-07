Noor mees, ära pelga arsti!

«Naiste teadlikkus ongi palju kõrgem ja meeste teadlikkus madal,» kinnitas seksuaaltervise nõuandla juhataja, üldarst Nele-Triin Lott.

Kaua Tartu seksuaaltervise kliiniku noorte nõustamiskeskuses töötanud Lott tõi näiteks, et 2016. aastal tehti nõustamiskeskusesse veidi üle 27 700 visiidi, millest kõigest 2200 ehk pisut alla kaheksa protsendi tegid noormehed.

Võib-olla peitub üks põhjus lapsepõlvekodus, ütles seksuaaltervise nõuandla õde Reelika Kiivit. «Mina sain suhteliselt noorena teada, et naised käivad naistearstil, aga seda, et meestele on olemas meestearst ja et tema vastuvõtul peaks käima – ma arvan, et sain seda teada alles keskkoolis,» rääkis Kiivit.

Alles tervishoiukõrgkoolis seletati, et meestel soovitatakse samuti kord kahe aasta jooksul end kontrollimas käia. Hiljem noortenõustajana tööle asudes kuulis Kiivit, et noormeestel tasuks end kontrollida lasta ka siis, kui neil on olnud kaitsmata seksuaalkontakt või on kondoom alt vedanud.

Tea, millal kontrollida

Kaitsmata vahekorra järel arsti poole pöördudes tasub kindlasti teada, et paljudel suguhaigustel on peiteperiood. «Õnnetul kombel tulevad noormehed arsti või nõustaja juurde jutuga, et tal oli eile või üleeile kontakt. See on liiga vara, et sugulisel teel levivate haiguste analüüsi vastus oleks adekvaatne,» õpetas Kiivit.

Lott lisas, et väga sageli juhtub, et nõuküsija räägib kaitsmata vahekorrast, kuid jätab täpsustamata, millal ja kas selle järel tekkis tal kaebusi. «Analüüsid tehakse ära ja nende järgi on kõik on korras. Aga näiteks HIVi kohta adekvaatse vastuse saamiseks tuleks analüüsiga vähemalt kuu aega oodata,» rääkis ta.

Sellepärast on väga tähtis inimeste teadlikkust parandada. «Oluline pole mitte ainult see, et inimesed käiksid end kontrollimas ja saaksid teada, et analüüsi vastus on korras. Oluline on inimest nõustada, sest ükskord ei pruugi vastus enam korras olla, kui inimese käitumine ei muutu,» selgitas Kiivit.

Ta tõi näiteks kondoomist loobumise. «Kui tunned end tervena või su partner ütleb, et on täiesti terve, siis see ei tähenda, et ta tegelikult on terve, sest paljud haigused on sellised, millel ei ole sümptomeid,» lausus õde.

Seksuaaltervise nõuandla juhataja ja üldarst Nele-Triin Lott läbivaatuskabinetis. / Sille Annuk

Nii on meedikutel tulnud mõnikord lohutada tüdrukuid, kes ei mõista, kust nad suguhaiguse said, kuna neil on vaid üks partnerpartner, kes enda sõnul on terve. Siis selgitataksegi, et poiss ei pruukinud haigusest ise teada ja see võib olla pärit näiteks poisi eelmiselt partnerilt või hoopis partneri varasemalt partnerilt. Tihti aga ei olegi võimalik teada saada, kust haigus pärineb, sellest tähtsam on kõigi praeguste partnerite ravi.

Seetõttu tuleks püsisuhtesse astuvatel partneritel enne kondoomist loobumist end suguhaiguste suhtes kontrollida lasta. Kindlasti peaks seejuures mõtlema haiguste peiteperioodile ehk tuleks meenutada, millal oli viimane kaitsmata vahekord ning kas sellest on möödunud piisavalt aega (vähemalt kaks nädalat), et analüüsi vastus oleksid adekvaatne.