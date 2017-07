Nahaarsti lihtsad soovitused, kuidas päikesepõletusest kiiresti lahti saada

Päikesepõletus võib olla väga valulik, kirjutab Business Insider. Esimese asjana soovitab nahaarst põletuse korral päikese käest ära tulla ja hoida päikesest eemale järgmise nädala jooksul nii palju kui võimalik.

Dr Gilber soovitab ka lihtsalt kodust vahendit. Nimelt aitab põletuse vastuse see, kui panna põlenud kohale puhas, külmkapis hoitud käterätik, mis on kastetud piima sisse. Külm rätik aitab põlenud kohta jahutada. Piim aga sisaldab piimhapet, mille tõttu tegi ka näiteks Klepoatra just piimavanne, et oma ilu säilitada.

Nahaarsti sõnul aitab piim eemaldada pealmiseid nahakihte. Seega, kui sul on nahal villid, siis aitab piimane rätik nahal parem välja näha ja kiiremini paraneda.

Samuti soovitab dr Gilber aaloet või teisi looduslikke vahendeid, mis aitavad vähendada valu. Ta ei soovita aga geele, mis sisaldavad lidokaiini või bensokaiini. Need võtavad arsti sõnul ajutiselt küll valu ära, kuid kohe kui nende kasutamine lõpetada, on inimese nahk hullemas olukorras ja inimene tunneb veel suuremat valu. Seetõttu ei soovita dr Gilber neid toimeaineid sisaldavaid päikesepõletuse leevendajaid.

Oma patsientidele soovitab nahaarst ka põletikuvastaseid ravimeid, et valu vähendada.